Celostátní happening ZUŠ Open nabídne umění v ulicích

18.05.2017

Již za týden, a to v úterý 30. května, se uskuteční ve 280 městech a obcích první ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open na podporu tvůrčího uměleckého vzdělávání dětí. Žánrově pestrý program připravilo 355 základních uměleckých škol – společné koncerty škol pod širým nebem, vystoupení dětí s profesionálními umělci či ve spolupráci se zavedenými festivaly i zkušenými filharmoniky, dílny, street art projekty či performance.

Pod heslem „děti žijí uměním“ projekt podpoří výrazné osobnosti napříč uměleckými obory, na pozvání patronky Magdaleny Kožené přijali roli garantů Alice Nellis, Maxim Velčovský a Otto a Jiří Bubeníčkovi. Akci podporuje mnoho dalších umělců, kteří s láskou vzpomínají na své studijní začátky.



Vstup na tisícovku akcí je zdarma a nabízí lidem mimořádnou příležitost zažít umění s dětmi v ulicích často na atraktivních místech, jako jsou zámky, kostely, parky i náměstí, nádraží či zoologická zahrada.



Patronka projektu mezzosopranistka Magdalena Kožená osobně navštíví několik akcí na své rodné Jižní Moravě, Vysočině a ve Zlínském kraji. Vrcholem dne v Brně bude její společné zpívání s dětmi na Moravském náměstí, kde brněnské základní umělecké školy připravují mimořádně atraktivní program. Garanti projektu Alice Nellis, Maxim Velčovský a bratři Bubeníčkové se rozjedou po republice, aby se následně sešli na vyvrcholení dne v Praze na Náměstí Republiky, na náměstí Jiřího z Poděbrad a v kostele Nejsvětějšího srdce Páně.

„Věřím, že si letošní happening ZUŠ Open užijí nejen účinkující, ale i diváci, a tak se podaří přiblížit ´zušky´ co nejširší veřejnosti. Doufám, že se nám podaří odstartovat novou kulturní tradici. Ráda bych poděkovala všem pedagogům, kteří bohatý program společně s dětmi připravují, a také popřála dětem, ať se jim daří plnit jejich umělecké sny,“ dodává k projektu jeho patronka a zakladatelka nadačního fondu Magdalena Kožená.



Detailní program ZUŠ Open 2017 v úterý 30. května a mapa jednotlivých míst konání je k dispozici na stránkách akce. Celostátní happening inicioval Nadační fond Magdaleny Kožené s cílem otevřít ve společnosti debatu o důležitosti a pozitivní roli, kterou hraje umělecké vzdělávání v rozvoji dětské osobnosti. Akce se uskuteční ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol ČR.



Osobnosti na ZUŠ Open

ZUŠ Open má kromě patronky mezzosopranistky Magdaleny Kožené a spolupatrona Davida Marečka, generálního ředitele České filharmonie, také garanty za jednotlivé obory. Za taneční obor to jsou Jiří a Otto Bubeníčkovi, designér Maxim Velčovský zastřešuje obor výtvarný a režisérka Alice Nellis obor literárně-dramatický.

Mnoho umělců podpoří akce přímo svým vystoupením. Slavnostní koncert předního klavírního virtuosa mladé generace Ivo Kahánka a absolventů školy připravila ZUŠ Česká Třebová. Hráč na zobcovou flétnu a dirigent Jakub Kydlíček podpoří děti v Kostelci nad Orlicí. V Praze na Náměstí Rebubliky vystoupí cellistka Terezie Kovalová, koncertní mistr České Filharmonie Magdalena Mašlaňová a řada dalších významných osobností se přidá i na dalších místech po celé ČR.

Symbolickou podporu akci také vyjádřili umělci jako Jiří Pavlica, Zděněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, Radek Baborák, Beata Hlavenková, Vít Petrášek, Ondřej Havlík alias En.Dru, Jan Talich a připojují se další. Většina z nich právě v základní umělecké škole začínala.



Řekli o ZUŠ OPEN

„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat," říká světoznámá mezzosopranistka a patronka ZUŠ Open Magdalena Kožená.

„V LŠU, což byla někdejší podoba ZUŠ, jsem jako dítě trávila většinu svého volného času. Nikdo mě k tomu nenutil. Naopak si vzpomínám na maminčino zděšení, když jsem přišla s tím, že bych ráda chodila na nějaký další předmět. Umělecká škola byla místo, kde mě to – na rozdíl od školy normální – bavilo, kde byly děti, které bavily podobné věci, a kde jsem se cítila bezpečně. Bylo to místo, kde jsem mohla být sama sebou. A věřím, že takové místo potřebuje každé dítě,“ říká garantka ZUŠ Open za literárně dramatický obor režisérka Alice Nellis.

„Pro mě umění, konkrétně tanec, je něco jako vzduch. A tak jako vzduch, je tanec naprosto nezbytnou součástí života, rozvíjení duše, intelektu a lásky. Umělecké vzdělávání dětí a mládeže je proto velice důležité, a když je možnost, rád jako profík pohybu pomohu! Proto si velice vážím nabídky Magdaleny Kožené a s nadšením podpořím projekt ZUŠ Open, na kterém se bude i tančit,“ dodává k projektu jeho garant tanečník a choreograf Jiří Bubeníček.

„Za mých mladých let se ZUŠkám říkávalo Liduška; ta ve mně zanechala spousty vzpomínek. Bylo to období tvorby v dětském kolektivu, v němž se člověk zdravě konfrontoval a učil pozorovat a vnímat jednotlivé přístupy každé dětské individuality. Z té doby jsem si do dospělosti přinesl spousty poznatků a zkušeností. Tím nejdůležitějším pro mne bylo hledání, objevování a hlavně experimentování. V dětství pro mne Liduška byla zásadním a určujícím místem, které mne nasměrovalo do dalšího života,“ říká svoji osobní zkušenost designér Maxim Velčovský.





Základní umělecké školy pohledem čísel

V České republice funguje 489 základních uměleckých škol, což je o 11 více než v roce 2007, ve kterých studuje 247 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Zajímavý je podstatný nárůst celkového počtu poboček, to znamená míst, kde probíhá výuka, tam školy disponují 965 pobočkami oproti 738 místům před deseti lety, což představuje nárůst o 31 %.

Za posledních 10 let vzrostl zájem o studium na ZUŠ o 12 %. Hledat a upevňovat vztah k umění, lásku k múzám a rozvíjet dovednosti a talent dětem pomáhá 11 362 stálých a 1053 externích pedagogů. Vzrůstající zájem o studium na ZUŠ je vidět jak ve zdaleka nejrozšířenějším hudebním oboru, kde v individuálním či skupinovém studiu studuje o 17 % více žáků než před 10 lety (konkrétně 155 360), tak v oboru, jemuž vévodí krásné slovo a divadelní múza – literárně-dramatický obor zaznamenal v minulé dekádě největší poměrný nárůst zájmu (o 28% na 9750 současných žáků). Stabilní zájem je o taneční obor kde momentálně studuje 26766 převážně zájemkyň o tanec (95% převaha dívek). Zájem o výtvarné obory zaznamenal v dekádě 11% nárůst a studuje jej 49591 žáků. Každý rok opouští základní umělecké školy přes 15 tisíc absolventů, maximální počet (17 088) byl dosažen ve školním roce 2014/2016. (Zdroj: MŠMT)





Zdroj: tz

Foto k tz: P. Hajská