Ze Rwandy do Prahy – Cirk La Putyka na Letní Letné s unikátním představením HIT

20.07.2017

Unikátní projekt, v němž se pod jedním šapitó sejdou akrobaté, tanečníci, herci a muzikanti ze Rwandy, České republiky a Kanady, představí na Letní Letné špičkový český soubor Cirk La Putyka. Premiéra představení Hit, Tell the difference se uskuteční 17. srpna a zahájí tak Festival české novocirkusové tvorby na Letní Letné.

Hit je projekt o kulturních nárazech, o nárazech jednotlivých poetik Cirku La Putyka a Future Vision Acrobat. Vznikal v Praze i přímo ve Rwandě, kde principál Rostislav Novák mladší i s částí souboru zkoušel spolu s rwandskými artisty a umělci. „Byl to pro mne jeden z nejsilnějších životních zážitků. Potkal jsem lidi, jejichž osudy jsou neuvěřitelně zajímavé, silné, radostné i bolestivé. Potkal jsem děti i dospělé, kteří mají talent od Boha. Byl jsem okouzlen krásou rwandské přírody, byl jsem fascinován tím, jak vysoko akrobaté ze Rwandy skákat. Tím, jak jsou spontánní,“ vzpomíná a pokračuje: „Do Prahy přijede deset umělců ze Rwandy, někteří z nich jsou děti, někteří sirotci, někteří bez domova, někteří muzikanti, někteří flyeři, někteří akrobaté. Ti se společně potkají s členy Cirku La Putyka a jejich hosty.“



Na jevišti uvidíme i nejlepšího českého skokana na trampolíně Naima Ashaba. Hudbu pro projekt HIT skládá Jan Křížek, frontman skupiny Walk Choc Ice a člen Blue Effect, společně s kmenovým zpěvákem Cirku La Putyka Andrejem Rádym. Scénografem je Antonín Šilar.

HIT bude k vidění pouze na Letní Letné.

K projektu vzniká také dokumentární film, který půjde do kino distribuce v roce 2018. Ukázky z filmu budou k vidění již na letošním ročníku festivalu Letní Letná, kde zároveň bude natáčen i další materiál do dokumentu.



HIT Cirku La Putyka není zdaleka jedinou premiérou v rámci Festivalu české novocirkusové tvorby na Letní Letné. Zbrusu nové představení Kolaps uvede populární novocirkusový soubor Losers Cirque Company. S pražskou premiérou představení Hrdinky míří na Letnou také vzdušné akrobatky z Cirkusu TeTy. Dámy opět předvedou neobvyklé formy visuté akrobacie společně s prvky fyzického divadla, to vše v režii Radima Vizváryho. Vážné téma pojaté s nadsázkou a vtipem si pro své představené Hello, Polly! zvolilo české Duo Hand to Violin a premiérově ho uvedou právě na Letné.



14. ročník festivalu Letní Letná proběhne od 17. srpna do 3. září v pražských Letenských sadech.



Více informací na Letní letná.cz



Zdroj: tz, redakčně upraveno