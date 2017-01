Vyplatí se pojistit si odpovědnost za újmu?

Pokrokově - peníze bez obav

27.01.2017

Za své jednání neseme odpovědnost. Když na naši chybu doplatí někdo jiný, dostaneme se do nepříjemné situace, ze které může pomoci pojištění odpovědnosti za újmu. Jaké formy této pojistky existují, co při jejím výběru zvážit a kdy ji můžeme vypovědět?

Prasklá hadička přívodu vody k umyvadlu, nešikovná otočka s batohem na zádech v obchodě nebo pád na křehkou dámu při běhu po eskalátoru – a je „vyděláno“. Všechny tyto případy by mělo krýt pojištění odpovědnosti za škodu, kterému se lidově přezdívá „pojistka na blbost“. Odpovědní nejsme jen za sebe, ale i za své nezletilé děti či domácí mazlíčky. Některá pojištění se musejí sjednávat povinně ze zákona, zbytek je čistě na nás. Například řidiči nesmějí vyjet na silnici bez povinného ručení, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nehoda na jízdním kole nebo na lyžích může také způsobit vysokou újmu, ale pojištěni na ni být nemusíme.



„Nejčastější formou této pojistky je pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě. Doplňkem může být pojištění škody, kterou způsobíme zaměstnavateli. To je vhodné, pokud má zaměstnanec hmotnou odpovědnost za svěřené věci nebo za pokladní zůstatek,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu, a vysvětluje: „Každá smlouva rozdílně vymezuje rozsah své působnosti i situace, kde se neuplatní. Při výběru pojistky je třeba především zvážit, jaké riziko je pro nás důležité a čeho se obáváme. Pojistky se obvykle prodávají ve standardizovaných balíčcích, v nichž jsou stanovena jednotlivá rizika a pojistné částky. Flexibilní či málo častá rizika se samozřejmě připlácejí.“



Dojde-li na plnění, máme povinnost spolupracovat na vyšetřování pojistné události. Pokud se nám vyhnou různé výluky, pojišťovna vyplatí nám nebo poškozenému patřičné plnění. Nejsme-li spokojeni s průběhem likvidace pojistné události nebo s částkou, kterou nakonec pojišťovna vyplatila, do tří měsíců od oznámení vzniku pojistné události můžeme smlouvu vypovědět. „Po pojistné události můžeme počítat s výpovědí smlouvy i z druhé strany. Bude-li k tomu mít pojišťovna smluvní či zákonný důvod, ráda nám pojistku zdraží, protože musela platit,“ upozorňuje Zelený.



Trochu jiným typem je pojištění právní ochrany. To nás neochrání ani tak v případech, kdy něco způsobíme, ale spíše v situacích, kdy se viník kroutí a bez soudního příkazu nechce nic zaplatit nebo vinu neprávem hází na nás. Například při vyšetřování dopravní nehody se leckdy z poškozeného stává viník a naopak. Ne každý si ale může dovolit zaplatit nejlepšího advokáta, který pomůže domoci se práv v případném soudním sporu. Z pojištění právní odpovědnosti pojišťovna platí své nebo externí právníky, znalecké posudky a zmírňuje riziko vznikajících nákladů tím, že hradí poplatky a náklady řízení. Opět platí, že i v právní ochraně lze pojistit nejrůznější rizika a podle nich se vybírá patřičný produkt.







Zdroj: dTest.cz, tz