Velký mráz a nafta zamrzá. Co tankovat pro startování bez potíží?

20.01.2017

V Česku udeřily silné mrazy a majitelé dieselových aut se mohou snadno dostat do potíží. Nafta totiž při nízkých teplotách zamrzá. Norma nařizuje v tomto období prodávat naftu s filtrovatelností do -20 °C, teploty v posledních dnech ale dosáhly i nižších hodnot.

Mnozí motoristé mohou mít v nádrži ještě směs podzimní přechodové nafty, takže problém může nastat už při teplotách okolo -8 °C. Řešením jsou aditiva nebo nafta do silných mrazů. Pokud vám palivo zamrzne, pomůže autoservis nebo teplá garáž.



Na rozdíl od automobilových benzinů, které fungují zcela standardně i při mrazech až -40 °C, obsahuje motorová nafta parafíny, jež při teplotách nižších než -8 °C vytvářejí drobné krystalky, které mohou omezit průchodnost filtrem a někdy jej dokonce i ucpat. Norma pro motorovou naftu proto stanovuje takzvanou filtrovatelnost CFPP (Cold Filter Plugging Point), jež udává teplotu, při níž dojde k ucpání studeného naftového filtru. Na českém trhu se v závislosti na ročním období prodává několik druhů naft, které se liší filtrovatelností.



Kvalita motorových naft je definována evropskou a českou normou, kterou musejí dodržovat výrobci, distributoři i prodejci u čerpacích stanic. V období od 15. 4. do 30. 9. se prodává letní nafta patřící do třídy B s filtrovatelností do 0 °C. Od 1. 10. do 15. 11. následuje třída D, zvaná přechodová nafta, která je do -10 °C. „Aktuálně musejí veškeré veřejné čerpací stanice nabízet zimní naftu pro mírné klima třídy F, jejíž bod filtrovatelnosti je -20 °C,“ upozorňuje Damir Duraković (Axigon). Na mnoha místech v Česku ale v těchto dnech spadla přes noc teplota i pod -20 °C. Nabízí se proto otázka, jak předejít problému zamrznutí nafty. „Vyšší odolnost proti zamrznutí si může motorista obstarat sám, a to přidáním speciálních aditiv do nafty,“ doplňuje Duraković s tím, že individuální aditivací lze zlepšit filtrovatelnost o 5 °C.



Motoristé se často dopouštějí chyby tím, že mají v nádrži ještě směs letní nafty s filtrovatelností kolem 0 °C natankované například kolem 30. září a přechodové nafty do -10 °C natankované kupříkladu kolem 10. listopadu. „Finální směs letních a přechodových naft v nádrži vozidla pak může vést k vytváření krystalků parafínů už při venkovních teplotách pod -8 °C a jedno doplnění zimní naftou o filtrovatelnosti do -20 °C provozní spolehlivost nafty pro takto silné mrazy nezabezpečí,“ upozorňuje Václav Loula, šéf stálé komise pro paliva České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Situaci podle něj může rovněž zkomplikovat voda v palivovém systému nebo dlouho neměněný palivový filtr. Právě ten je vhodné před zimou vyměnit. Pokud nafta zamrzne, většinou se neobejdeme bez odborné pomoci. „V servisu vozidlu vymění naftový filtr a vyčistí palivový systém od vypadlých parafínů. Pokud existuje možnost vozidlo odstavit do teplé garáže či haly, je to také řešení. Následně je potřeba přidat aditiva a doplnit nádrž naftou o lepších zimních parametrech,“ dodává Václav Loula.



Na trhu v ČR jsou u některých společností v nabídce prémiové nafty. Jsou speciálně aditivované nebo technologicky upravené, čímž se vylepšuje řada užitných vlastností, jako jsou snadnější studené starty, ochrana proti korozi či mazivost. „Některé prémiové nafty pro zimní období mají i lepší filtrovatelnost, většinou v rozsahu od -26 °C až -30 °C. Výdejní místa bývají zpravidla marketingově označena s doplňujícími informacemi, že se jedná o naftu pro silné mrazy,“ uvádí Václav Loula. „Podle vývoje teplot může být k dostání i arktická nafta třídy 2 na vybraných čerpacích stanicích, zejména v horských oblastech, nebo pro vybrané, takzvané chráněné zákazníky. Ta má filtrovatelnost až na úrovni -32 °C,“ dodává Loula. Chráněné zákazníky představují vozidla záchranné služby, hasičů, armády, dále nemocnice, které musejí mít naftu pro své dieselové agregáty, nebo i dopravní podniky, jež mohou mít nasmlouvány dodávky arktické nafty pro zajištění provozní spolehlivosti při extrémních mrazech.





Zdroj: tz