Správné umístění plynových spotřebičů je pro bezpečnost klíčové

19.05.2017

Zejména u starších plynových spotřebičů typu B s přívodem vzduchu z prostoru instalace může při špatném umístění a obsluze hrozit únik spalin do interiéru, což přináší riziko otravy osob. Řešením je hlavně kvalitní údržba spotřebiče a dobré větrání. Ve spolupráci s odborníky jsme se na problematiku bezpečného provozu plynových spotřebičů podívali blíže.

Podle způsobu přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin se plynové spotřebiče dělí do tří základních kategorií. Spotřebiče v kategorii A mají přívod vzduchu i odvod spalin přímo do místnosti, v níž jsou instalovány. Typicky jde třeba o plynový sporák. Spotřebiče kategorie B mají přívod vzduchu z okolního prostoru, ale odvod spalin ústí do komína. Jde například o starší plynové průtokové ohřívače. Moderní spotřebiče v kategorii C pak využívají přívod vzduchu i odvod spalin vně objektu – třeba přes vnější stěnu domu nebo do komína.



„Z hlediska možného pronikání spalin do interiéru a rizika otravy oxidem uhelnatým jsou nejproblematičtější plynové spotřebiče kategorie B. Právě u nich totiž při špatné instalaci mohou spaliny snadno pronikat do interiéru. Naopak v případě moderních spotřebičů kategorie C už tyto problémy téměř nenastávají,“ popisuje rizika Roman Švantner (ENBRA).



Záleží na přístupu vzduchu do místnosti instalace

Aby nedošlo k průniku spalin, je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu do místnosti, v níž je plynový spotřebič kategorie B instalován. Množství vzduchu, které do místnosti proudí, přitom musí odpovídat odtahu spalin do komína. „Pokud přívod vzduchu nestačí komínovému odtahu, začne v místě umístění spotřebiče vznikat podtlak, který působí proti komínovému tahu. Spaliny tak mohou postupně pronikat do interiéru. Stává se to třeba v koupelnách s dobře utěsněnými okny a dveřmi,“ uvedl Roman Švantner.



Zlepšit přístup vzduchu do místnosti s plynovým spotřebičem kategorie B pomohou hlavně různé větrací klapky, dveřní průduchy a větrací štěrbiny v oknech. Ty zajistí stálý přístup vzduchu, aniž by docházelo k přílišnému ochlazování místnosti.



Pozor na digestoře a ventilátory

Velkým rizikem je také přetahování spalin do interiéru vlivem nízkého tlaku vzduchu v místnosti či velkého průvanu. Na vině bývá například zapnutá digestoř v kuchyni. Ta může v místnostech způsobit podtlak, který překoná tah komína, a spaliny začnou pronikat do interiéru. Stejný problém může nastat třeba s ventilátorem, centrálním vysavačem nebo kvůli silnému průvanu vlivem otevřených dveří na schodiště. Řešením je konzultace s odborníkem, pečlivá prohlídka umístění spotřebiče, vyhodnocení rizik a změření tahu spalin v komíně.



Nepodceňte technický stav spotřebičů a modernizujte

Na bezpečném provozu plynového spotřebiče se výrazně podílí též jeho technický stav. Zanesený a neudržovaný výměník může zapříčinit nedokonalé spalování a tím i produkci nebezpečného oxidu uhelnatého. Samozřejmostí by proto měla být každoroční kontrola plynových spotřebičů odborníkem, a to i přesto, že ji zákon domácnostem výslovně nenařizuje. Rovněž se vyplatí staré plynové spotřebiče včas nahradit modernějšími. Ty totiž nabídnou nejen bezpečnější, ale zpravidla i mnohem úspornější provoz.







Zdroj: tz, redakčně upraveno