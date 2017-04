Pokrokově - věčné študie

Snažíte se vybírat kvalitní potraviny? Pomoci vám může Akademie kvality

21.04.2017

Kdo nesleduje kvalitu potravin, skoro jako by nebyl. Zájem o složení výrobků na našem trhu neustále stoupá. Je to pochopitelné, protože to, co jíme, ovlivňuje naše zdraví a taky to, jak se cítíme. Existuje ale nějaký obecný návod, jak potraviny vybírat? Bohužel ne. Naštěstí vám s tím může pomoci web akademiekvality.cz, který sleduje pod mikroskopem jednotlivé potraviny a pochutiny.