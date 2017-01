SKUTR: Prodaná nevěsta v Essenu, Krvavá svatba a Racek v Praze.

Kulturně - kulturní očko

26.01.2017

Známá režisérská dvojice SKUTR - Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský – má pro letošní rok už zaplněný pracovní diář. Těšit se tak mohou nejen diváci pražských scén, ale na i příznivci opery v Theater Essen.

První jejich letošní realizací bude Lorcova Krvavá svatba činohry Národního divadla. Premiéru bude mít skvěle obsazené představení (Soňa Červená, David Prachař, Saša Rašilov, Taťjana Medvecká a další) ve Stavovském divadle 16. a 17. března.



O dva měsíce později – 25. května – přiletí do Divadla v Dlouhé Racek Antona Pavloviče Čechova. SKUTR si na jeho ztvárnění přizval osvědčené spolupracovníky: Simonu Rybákovou (kostýmy), Petra Kalába (hudba) a Jakuba Kopeckého (scéna). Do hlavních rolí jsou obsazeni: Marie Poulová, Pavel Neškudla, Jan Vondráček, Petr Vančura, Jan Meduna a další.



Na konci léta začnou zkoušet v německém Essenu operu Prodaná nevěsta. Větší českou klasiku už si snad ani nelze představit. Premiéra je naplánovaná na 14. října. Lukáš Trpišovský za SKUTR dodává: „Operu uvede divadlo v německém překladu a hudebního nastudování se ujme Tomáš Netopil, se kterým jsme již spolupracovali na Mozartově opeře Don Giovanni ve Stavovském divadle v Praze. Scénografie se tentokrát ujal Martin Chocholoušek a kostýmů pak Simona Rybáková. Bude to náš první velký projekt v Německu a moc se na to těšíme.“



A plány pro rok 2018? Nechte se překvapit, ale ani tentokrát se nespokojí jenom se scénami v naší republice…



Představení, které vznikají v režii SKUTRů, jsou nejen diváky, ale i kritiky velmi ceněná a doporučovaná. Bravurně kombinují tanec, pohyb, akrobacii, loutky, projekce, lightdesign, text a zvuk. Režírují pro přední české scény. Z nejnovějších lze jmenovat: Malá mořská víla/Národní divadlo Praha, La Clemenza di Tito/Národní divadlo Moravskoslezské, Pěna dní/ Klicperovo divadlo, Romeo a Julie/Letní shakespearovské slavnosti, Dítě a kouzla/Jihočeské divadlo, Příhody lišky Bystroušky/ Otáčivé hlediště v České Krumlově atd.





Zdroj: tz