ŠKODA si na Rally Monte Carlo připomene legendární triumf před 40 lety

Pokrokově - skladiště techniky

20.01.2017

ŠKODA Motorsport si na Rally Monte Carlo připomene legendární triumf značky před 40 lety na stejném místě. Vozy ŠKODA FABIA R5 továrního týmu se na startu sezóny FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) představí s modrými a červenými pruhy.

Před čtyřmi desetiletími triumfovali Václav Blahna se spolujezdcem Lubislavem Hlávkou s vozem ŠKODA 130 RS ve třídě do 1 300 ccm. Tento překvapivý úspěch patří k milníkům 116leté tradice značky ŠKODA v motoristickém sportu, kterou v roce 2016 završil zisk titulu mistra světa.



„ŠKODA je velice hrdá na svou úžasnou tradici v motoristickém sportu i na ikonické vozy jako ŠKODA 130 RS,“ říká šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek. „Proto si i na Rally Monte Carlo prostřednictvím speciálního lakování našich vozů ŠKODA FABIA R5 připomeneme úspěch z doby před 40 lety. Vědomí skvělé závodní historie naší značky pohání i naše současné aktivity v motorsportu. Rally Monte Carlo se vedle našich továrních jezdců Pontuse Tidemanda a Jana Kopeckého zúčastní s vozem ŠKODA FABIA R5 také Andreas Mikkelsen,“ pokračuje Hrabánek.



Zkušený pilot WRC Mikkelsen bude hostovat v továrním týmu ŠKODA, čímž se vrací ke svým kořenům. 27letý Nor zahájil svou cestu mezi nejlepší světové piloty rally v letech 2011 a 2012 ziskem titulu v Intercontinental Rally Challenge. Tehdy triumfoval s vozem ŠKODA FABIA SUPER 2000. Při prvních testech na sněhu v prosinci loňského roku se Mikkelsen společně s navigátorem Andersem Jagerem již seznámili s vozem ŠKODA FABIA R5.



Tým ŠKODA Motorsport bude jinak v roce 2017 spoléhat na oba své tovární jezdce Kopeckého a Tidemanda. Rychlý Švéd se se spolujezdcem Jonasem Anderssonem zúčastní po Rally Monte Carlo také druhého podniku mistrovství světa ve své domovině, Švédsku (9. až 12. února). Tidemand / Andersson budou ve WRC 2 bojovat o to, aby navázali na úspěchy posádky Esapekka Lappi / Janne Ferm, která v roce 2016 s vozem ŠKODA FABIA R5 poprvé získala pro tovární tým titul mistra světa v klasifikaci jezdců a spolujezdců.



Posádka Jan Kopecký a Pavel Dresler se vedle několika startů ve WRC 2 v roce 2017 zúčastní především českého mistrovství v rally (MČR). Tam jsou po deseti startech s vítězným vozem ŠKODA FABIA R5 během posledních dvou let stále neporažení a v roce 2017 by mohli dosáhnout hattricku v titulech.



Rok 2016 byl s titulem mistrů světa, třemi kontinentálními a deseti národními tituly s vozy FABIA R5 pro značku ŠKODA jedním z nejlepších roků na rallyových tratích po celém světě. Start na Rally Monte Carlo by měl být začátkem rovněž úspěšného roku 2017.





Zdroj: tz Škoda Motosport