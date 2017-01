První mikrojesle jsou v Pardubickém kraji

Po domácku - před humny za humny

17.01.2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí umožnilo vznik 72 mikrojeslí, které během tohoto roku zahájí svoji činnost. Mikrojesle jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost a bylo na ně uvolněno více než 133 milióny korun. První mikrojesle otevřelo začátkem ledna rodinné centrum Kulihrášek v Pardubicích.

„Zájem obcí i široké veřejnosti o mikrojesle předčil veškerá očekávání, neboť opravdu znamenají podstatné rozšíření škály služeb péče o děti. Pomáhají rodičům lépe skloubit zaměstnání a rodinu. Je velkým úspěchem, že od podání žádostí do vzniku prvních mikrojeslí uplynulo pouze šest měsíců,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.



Pardubické rodinné centrum Kulihrášek provozuje miniškolku Kuliklubíčko a nově i mikrojesle Kuliklubíčko. „Z otevření máme velkou radost, jelikož se podařilo jednak uspokojit poptávku rodičů, na kterou jsme reagovali, a také se přiblížit snu o snadnější adaptaci nejmenších dětí v malém, rodinném kolektivu,“ řekla Táňa Pipková, koordinátorka rodinného centra.



Mikrojesle jsou kvalitní a finančně dostupná služba určená pro rodiče nejmenších dětí. Jedna pečující osoba poskytuje kvalifikovanou péči dětem od šesti měsíců do čtyř let věku v kolektivu maximálně čtyř dětí.



Tak je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti. Mikrojesle jsou nastaveny tak, aby byly finančně dostupné, v provozu jsou pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně. Zřizovatelem mikrojeslí může být obec, příspěvková organizace obce, neziskové organizace a právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení v partnerství s obcí.



MPSV se zřizovateli spolupracuje a poskytuje jim podporu formou poradenství.





Zdroj: tz MPSV