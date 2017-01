Povánoční slevy se nemusí vyplatit

Pokrokově - peníze bez obav

06.01.2017

Čeští spotřebitelé se každoročně těší na povánoční slevy a výprodeje. Jak ale ukazují zkušenosti pozornějších zákazníků a šetření prováděná dozorovými orgány, deklarované slevy často žádnými slevami nejsou. Co je dobré mít na paměti, abychom „výhodné“ koupě posléze nelitovali? Na co si dát pozor, abychom díky slevám opravdu ušetřili?

Češi slevy milují a prodejci to dobře vědí. Proto někteří přichází se slevami ještě před Vánoci. Ať již zákazník vyrazí do obchodu kdykoliv, je dobré nepodlehnout tlaku a každý nákup pečlivě uvážit. Mezi prodejci se totiž najdou i tací, kteří předvánoční i povánoční „nákupní horečky“ zneužívají. „Často se objevují falešné slevy, kdy prodejce cenu výrobku vlastně vůbec nesníží a slovo ‚sleva‘ použije jen jako magické zaklínadlo k nalákání nepozorného spotřebitele k nákupu. Některé obchody naopak ceny na čas zvýší, aby je pak mohly snížit na původní hladinu a vydávat tento rozdíl za slevu. Všechny podobné případy naplňují znaky klamavých obchodních praktik a jsou tedy v rozporu se zákonem,“ varuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.



Příliš nevěřte výlohám, které lákají na krachy cen, totální výprodeje a slevy 80 %. Když se důkladně zadíváte na reklamu, bude často před číslicí malinkaté slovíčko „až“. Konkrétního zboží s tak velkou slevou rozhodně nebude plná prodejna a spíše budete mít problém zjistit, co konkrétně je tolik zlevněné.



Láká-li obchodník na slevy, vždy musí být na zboží konečná cena a vyčíslení slevy na haléř sedět. Pokud vám čísla na cenovce nesedí, podejte podnět České obchodní inspekci. Klamání spotřebitelů může obchodníka vyjít na pokutách dost draho.



A jak je to se zárukou na zlevněné zboží? Můžete se setkat s tvrzením, že na zlevněný sortiment neplatí záruka, případně je omezena. „Nic takového není možné, i na zboží zakoupené ve slevě platí zákonná záruka 24 měsíců,“ připomíná Zelený a dodává: „Výjimkou je situace, kdy byl výrobek zlevněný kvůli nějaké vadě – pro takovou vadu pak zboží samozřejmě reklamovat nelze, na všechny ostatní vady daného zboží záruka ovšem platí. O důvodu takové slevy musí být zákazník při nákupu informován a tato skutečnost by měla být potvrzena i na dokladu o koupi.“



Pozor si dejte také na akce typu 3+1 zdarma. Obchodník může v případě reklamace tvrdit, že na kus „zdarma“ se záruka nevztahuje. „Je pravda, že záruka se vztahuje pouze na zboží, za které jste zaplatili, vždy je ovšem nutné určit, který kus je tím ‚darem‘. Není-li možné jednotlivé kusy od sebe odlišit, jedná se jen o množstevní slevu a reklamovat můžete každý kus zboží zvlášť,“ uzavírá Zelený.





