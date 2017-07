Podomní obchodníci stále klamou

Pokrokově - peníze bez obav

21.07.2017

Jednou obchodují s elektřinou nebo plynem, podruhé prodávají úsporné žárovky a v poslední době přidávají také přihlášky do elektronických aukcí nebo tepelná čerpadla. Podomní prodejci stále zvoní na dveře domácností a vnucují jim produkty nebo služby, o nichž většinou neříkají celou pravdu. Spotřebitelům zůstává v ruce nevýhodná smlouva a o úsporách energií si mohou nechat jen zdát.

I přes zákaz podomního prodeje, který vyhláškou přijala řada měst a obcí v České republice, není výjimkou, že v centru zaparkuje auto a podomní prodejci se bez ohlášení vydávají získat podpisy nic netušících lidí. „Jsou to vždy variace na stejné téma. Podomní prodejce se pod záminkou vetře ke spotřebiteli, například tvrdí, že jde zkontrolovat vyúčtování za elektřinu nebo plyn a že je od stávajícího dodavatele,“ říká Tomáš Palla, vedoucí pražské osobní poradny ze Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. Poté si prodejce vyžádá vyúčtování za energie, z něhož si pohodlně opíše údaje potřebné pro uzavření nové smlouvy.



Tepelné čerpadlo bez dodávek elektřiny

K tradičnímu sortimentu podomních prodejců patří elektřina, zemní plyn nebo úsporné žárovky, které sice rozdávají jako dárek, ale fakticky na ně spotřebitelé uzavírají kupní smlouvu. Poslední dobou podomní prodejci obcházejí především bytové domy s nabídkou tepelných čerpadel a přesvědčují majitele, aby se odpojili od centrálního zásobování tepla a vytápěli pouze nabízeným zařízením. Na tuto novou praktiku poukázal jako první Energetický regulační úřad s tím, že v nabídce je pouze jednoduchá kalkulace, která předpokládá, že zákazníkům zůstane jedna smlouva na celý bytový dům s tarifem pro tepelná čerpadla.



Tak jednoduché to ale není. „Není možné uplatnit jednu smlouvu na dodávku elektřiny pro společné vytápění, spotřebu společných prostor bytového domu a zároveň spotřebu domácností v bytovém domě,“ upozorňuje Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON. Pravidla pro přiznávání distribučních tarifů jsou součástí cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a pokud je vytápěcí soustava součástí společných domovních prostor, musí být napájena samostatným přívodem a také samostatně měřena. Distributor by proto takovou změnu neodsouhlasil a bytový dům by k distribuční soustavě nepřipojil. „Dodavatel, který takové řešení slibuje, může záměrně poté, co inkasuje peníze za dodávku čerpadla a úpravu rozvodů, ponechat další osud na zákaznících,“ dodává Vladimír Vácha.



Elektřina z aukce a s pokutou

Ojedinělé nejsou ani případy, kdy podomní prodejci obcházejí domácnosti a nabízejí jim účast v elektronických aukcích elektřiny nebo zemního plynu. Princip e-aukcí je jednoduchý. Spotřebitel podepíše přihlášku a pořadatel ho zařadí do „balíku“ dalších domácností soutěžících o nejnižší ceny energií. I podpis této nenápadné přihlášky má svá rizika.



„Sjednáním účasti v energetických aukcích se spotřebitel zpravidla zavazuje k tomu, že následně uzavře smlouvu s vítězným dodavatelem, tedy se společností, kterou vybere pořadatel aukce,“ upozorňuje Jana Poncarová z projektu EnergetickáPoradna.cz. Komplikace nastávají, pokud má odběratel u svého dodavatele uzavřenou smlouvu na dobu určitou. Když ji vypoví předčasně, hrozí mu ze strany dodavatele sankce, zpravidla v řádech tisíců korun. Pokutu ale bude požadovat i pořadatel aukce, protože v přihlášce se spotřebitel zavázal uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem.



Když schůzka, tak domluvená

Návštěvy obchodních zástupců v domácnostech využívají i renomovaní dodavatelé, přistupují k nim ale jinak. „Všechny schůzky, které naši zprostředkovatelé v terénu absolvují, jsou předem domluvené. Většina z nich je dohodnutá telefonicky naším call centrem, ale máme i případy, kdy si potenciální zákazník sjedná schůzku z vlastní iniciativy, například přes web,“ říká Vácha.



Na schůzku se tak zákazník může připravit, přichystat si potřebné dokumenty a podklady. „Na rozdíl od podomního prodeje není v tomto případě spotřebitel zaskočen. Moment překvapení přitom může hrát velkou roli. Nezřídka se setkáváme s případy lidí, kteří říkají, že byli po noční nebo se vrátili unavení z práce a nebyli schopní na nátlak podomního prodejce přiměřeně reagovat,“ dodává Jana Poncarová.



Podepsáno. A co s tím?

Od smluv podepsaných při podomním prodeji, tedy mimo prostory obvyklé k podnikání, jako je třeba byt zákazníka, ulice nebo kavárna, lze odstoupit buď podle občanského zákoníku, nebo podle energetického zákona. „Potíž nastává ve chvíli, kdy spotřebiteli nezůstává nic v ruce. Někteří podomní prodejci prostě nezanechají kopii smlouvy. Problematické jsou také přihlášky do elektronických aukcí energií, z nichž bývá problém spotřebitele vyvázat, protože se nejedná o samotné smlouvy na dodávky, a nelze je proto vypovědět podle energetického zákona,“ konstatuje Tomáš Palla.



Když spotřebitel přijde na to, že změnil dodavatele, až po zahájení dodávek od nové společnosti, stále ještě má čas jednat. „Podle paragrafu 11 energetického zákona má právo od smluv na dodávky energií uzavřených při podomním prodeji odstoupit až do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Formuláře pro odstoupení jsou k dispozici na webových stránkách Energetického regulačního úřadu. V případě nejasností nás mohou spotřebitelé kontaktovat na bezplatné zákaznické lince 800 77 33 22,“ dodává Vladimír Vácha.





