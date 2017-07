Plasty. Od domácích spotřebičů přes auta a letadla až po zbraně

Pokrokově - skladiště techniky

07.07.2017

Plasty, které jsou v průmyslu nazývány materiálem 21. století, díky svým vlastnostem v některých oblastech nahrazují tradiční materiály jako kov, keramiku nebo sklo. Jsou lehké, jejich výroba je ekonomičtější a odolávají korozi i teplu. Nejde se proto divit, že součástky z plastu dnes najdeme prakticky ve všem od domácích spotřebičů přes auta a letadla až po zbraně.

Rozmach výroby plastů nastal po druhé světové válce. Ačkoliv se s nimi zpočátku počítalo hlavně jako s „náhradníkem“ za přírodní materiály, svými vlastnostmi je v mnoha ohledech dalece předčily, a začaly se proto používat trvale. Postupně pronikly i do řady průmyslových odvětví od elektrotechnického průmyslu přes stavebnictví až po průmysl automobilový.



„Mezi jejich stěžejní výhody patří například vysoká tepelná, chemická i mechanická odolnost, pružnost nebo naopak pevnost, a dále pak i nízká hmotnost třeba ve srovnání s kovem. Spolu se snadnou zpracovatelností, elektroizolačními vlastnostmi i tlumením hluku a vibrací to z nich dělá ideální průmyslový materiál. Velkou výhodou je v neposlední řadě i ekonomická úspora ve srovnání s jinými materiály,“ říká Oldřich Kovařík (OK DESIGN).



Bez přesně tvarovaných součástek a dílů z plastu a polymerních kompozitů by se tak dnes neobešel žádný domácí spotřebič od moderních LCD a LED televizorů i počítačů přes myčky nádobí až po pračky, sušičky a lednice. Lehčí varianta kovových součástek se prosazuje rovněž u průmyslových strojů, kde jsou plast a kompozitní matriály využívány i na výrobu bezpečnostních krytů či opláštění.



„Plasty jsou významným materiálem zejména v automobilovém a leteckém průmyslu. Jako příklad jejich využití lze uvést nádržový čerpadlový modul nebo sací modul automobilů. Součástky z plastů lze najít rovněž třeba ve světlometech. Další možností je využití kombinací plastu s kovem, kde vyniknou stěžejní vlastnosti obou materiálů,“ popisuje Oldřich Kovařík.



Plastové rámy pistolí, celoplastová zbraň z 3D tiskárny

Díly z plastu mají využití i ve zbrojním průmyslu. Již několik desítek let se odolné polymery využívají na rámy pistolí. Jako první s jejich využitím přišel Heckler & Koch, úspěšně na něj navázal GLOCK. Podobné využití plastu postupně proniklo i k revolverům, u nichž rámy čelí větším silám než u zmíněných pistolí.



Celoplastové zbraně, které by nezachytil bezpečnostní rám, jsou stále fantazií náležející do produkce filmových studií. Zbraň celá z plastu však přesto vznikla. Na 3D tiskárně ji před několika lety vytisknul součástku po součástce tehdy pětadvacetiletý student práv ve Spojených státech. Jedinou neplastovou součástkou byl úderník, zbraň ale vydržela stěží jeden výstřel.







Zdroj: tz, redakčně upraveno