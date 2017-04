Očkování proti pravým neštovicím zachránilo 530 milionů životů

Pokrokově - věčné študie

28.04.2017

Pravé neštovice, jeden z největších zabijáků lidstva, byly vymýceny díky očkování. Totéž se téměř podařilo u dětské obrny. Očkování tak zachraňuje miliony životů. Není proto divu, že je považováno za moderní zázrak.

Očkování představuje jeden z největších průlomů v moderní medicíně. Žádný jiný lékařský objev neudělal pro záchranu lidských životů více.



Příběh pravých neštovic

Zabrusme trochu do historie a podívejme se konkrétně do Evropy 18. století. Pravé neboli černé neštovice (variola) tehdy denně zabíjely tisíce lidí. Jakmile někdo toto velmi nakažlivé onemocnění dostal, nebyly jeho vyhlídky příliš veselé. Třetina nakažených umírala a ti, kteří přežili, zůstali slepí nebo se zohavujícími jizvami na obličeji.



Naštěstí byly pravé neštovice v roce 1980 oficiálně vymýceny, a to díky očkování. Do té doby měly každý rok na svědomí až 2 miliony životů.

Dětská obrna a „železné plíce“

Dětská obrna je onemocnění vyvolané virem, který ničí nervové buňky. Tato obávaná nemoc způsobovala, že denně více než 1000 dětem na celém světě ochrnuly končetiny. Často navíc ochrnuly i dýchací svaly, takže některé děti se udusily. Jediným způsobem, jak udržet takto postižené při životě, bylo dát je do obřího kovového přístroje zvaného „železné plíce“, který jim pomáhal dýchat. Ještě před 50 lety bychom našli nemocniční oddělení vybavená těmito přístroji.



Nevyléčitelná a smrtelná dětská obrna byla po zavedení plošného očkování vymýcena v mnoha částech světa. Existuje jen několik málo zemí v Africe a Asii, kde se neočkuje, a proto se v nich ještě nějaké případy obrny objevují.



Proč v očkování nepolevovat

Díky povinnému očkování jsou dnešní děti chráněny před dalšími nebezpečnými chorobami, jako jsou záškrt nebo černý kašel. Jedná se o nákazy, které také mohou končit smrtí. Všechny tyto nemoci jsou dnes tak vzácné, že je snadné podcenit význam očkování u dětí.



Nicméně černý kašel, záškrt i dětská obrna zůstávají hrozbou. Tyto nemoci se nyní vyskytují jen velmi málo, ale pokud bychom přestali děti proti nim očkovat, mohou se vrátit v plné síle. Uveďme si skutečné případy:

Kvůli strachu z nebezpečnosti vakcíny proti černému kašli nenechávali rodiče v 70. a 80. letech minulého století své děti proti této chorobě očkovat. A jak to dopadlo? Vypukly tři epidemie černého kašle a minimálně 100 dětí následkem nákazy zemřelo.

Po rozpadu Sovětského svazu, kdy se zhroutil očkovací program pro děti, řádila v Rusku epidemie záškrtu.



Pro ty, kterým tyto příklady nestačí, přidáváme pár zajímavých čísel:

podle statistik zachránilo očkování proti pravým neštovicím 530 milionů životů,

od roku 1988 bylo proti dětské obrně očkováno 2,5 miliardy dětí,

v roce 1988 řádila obrna ve 125 zemích světa, v roce 2016 byly hlášeny případy obrny jen ze 3 zemí (Pákistán, Afghánistán, Nigérie),

odhaduje se, že vakcína proti obrně zachránila minimálně 120 milionů životů, proti záškrtu 60 milionů životů a proti černému kašli 14 milionů životů.





Zdroj: U lékaře.cz