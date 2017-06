Nové crashtesty – Kodiaq má plný počet hvězd

Pokrokově - skladiště techniky

16.06.2017

Bezpečnost je jednou z nejdůležitějších vlastností auta a při výběru nového nebo ojetého vozu je rozhodně na místě toto kritérium zohlednit. Euro NCAP dnes zveřejnil nové výsledky nárazových zkoušek automobilů. Přísnými crashtesty prošel i vůz Škoda Kodiaq. Historicky první SUV mladoboleslavské automobilky nezklamalo a získalo maximální počet hvězd.

Program Euro NCAP, jehož partnerem je i česká spotřebitelská organizace dTest, letos slaví dvacet let od svého založení. Za tu dobu prověřil bezpečnost stovek vozů. Evropská rada bezpečnosti dopravy odhaduje, že od roku 1997 bylo díky testům Euro NCAP zachráněno 78 000 lidských životů. Během posledního půl roku prošlo testy devatenáct modelů.



„Při výběru nového vozu doporučujeme volit ten, který je vybaven systémy aktivní bezpečnosti, jež umí nárazu zcela předejít nebo alespoň výrazně snížit nárazovou rychlost. Celkově nejbezpečnějším vozem je Volvo S90, které získalo pět hvězd, tedy plný počet. Stejně bezpečná je i kombi verze V90. Bez obav se můžete vydat na cesty i ve většině testovaných SUV,“ shrnuje výsledky testu Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest. Mezi levnějšími vozy nižší střední třídy příjemně překvapil Hyundai Ioniq (pět hvězd). Z malých vozů se výborným hodnocením může pochlubit Nissan Micra ve verzi s balíčkem aktivní bezpečnosti (získal taktéž plný počet hvězd). Zato v případě sporťáku Ford Mustang buďte ostražití. Jde o jediné auto, které získalo pouze dvě hvězdy.



České motoristy asi z letos otestovaných vozů nejvíce zajímá model Kodiaq, který Škoda vyrábí ve svém závodě v Kvasinách. „Zkouška ochrany dospělých cestujících dopadla nejlépe. Ve zkoušce předního nárazu částí i celou šíří vozu byli řidič i pasažéři ve většině případů chráněni dobře nebo přijatelně. Výjimkou byla pouze oblast hrudníku u řidiče při nárazu částí vozu a hrudník pasažéra na zadním sedadle při nárazu celou šíří,“ uvádí Hana Hoffmannová. V obou případech byla udělena průměrná známka. Testy bočního nárazu prošel Kodiaq na jedničku. Zvládl i náraz do sloupu, který prověřuje pevnost boční konstrukce. Dobré výsledky byly naměřeny na krku figurín při nárazu zezadu.



Nárazové zkoušky s dětskými figurínami odhalily nevyhovující ochranu krku desetiletého dítěte při čelním střetu. Ostatní partie větších i menších dětí jsou při čelním i bočním nárazu chráněny dobře nebo přijatelně. „Plusové body byly uděleny za možnost vypnout airbag spolujezdce na předním sedadle a umístit zde dětskou autosedačku proti směru jízdy. Podmínkou bylo, že informace o stavu airbagu musely být jasně zřetelné,“ doplňuje Hoffmannová.



A co se stane s chodcem v případě čelní srážky s Kodiaqem? Náraz hlavy do kapoty dopadl na většině jejího povrchu dobře nebo přijatelně, nevyhovující hodnoty byly naměřeny, tak jako u většiny automobilů, kolem sloupků předního skla. Kodiaq je vybaven systémem autonomního krizového brzdění, který umí detekovat chodce. Ten si v testu ochrany chodců vedl přijatelně.



Zato v testu aktivní bezpečnosti si autonomní krizové brzdění vedlo velmi obstojně. Prakticky ve všech testovaných scénářích se mu podařilo kolizi zcela zabránit. „Součástí standardní výbavy je také řidičem nastavitelný omezovač rychlosti a dále signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů pro první i druhou řadu sedadel. Zamrzí jen, že systém pro udržení vozidla v jízdním pruhu je u Kodiaqu dostupný pouze jako příplatková výbava,“ uzavírá Hoffmannová.



Stovky dalších testovaných vozů najdou spotřebitelé ve veřejně přístupné databázi na www.dtest.cz/crashtesty.





Zdroj: tz dTest.cz