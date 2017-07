Než vyrazíte na dovolenou aneb opravdové nezbytnosti na cesty…

Pokrokově - věčné študie

14.07.2017

Léto a doba dovolených, relaxu a zaslouženého volna je konečně tady! Zvolili jste tu nevhodnější destinaci a pomalu se blíží den odjezdu či odletu. Snad tisíckrát jste překontrolovali, zda máte sbaleno vše potřebné, od hygienických potřeb, kosmetiky, přes nejnutnější oblečení, až třeba po oblíbené hračky vašich dětí, bábovičky na písek; a samozřejmě opalovací krémy, kartu do fotoaparátu či nabíječku na mobil... Nic tak nebrání tomu, abyste si dovolenou naplno užili.

Přesto však, jen co se vzdálíme od domova, si uvědomíme kolik „nezbytných“ věcí nám najednou chybí. Přinášíme vám proto drobný seznam, co byste na dovolené neměli za žádných okolností postrádat, a to, ať už jedete do exotické destinace, rozhodnete se cestovat po Evropě, trávit chvíle turistikou a výšlapem hor nebo třeba poznávat krásy naší země, či vyrazit na Lipno nebo Slapy.



Ve vašem cestovním kufru by rozhodně mělo být místo i pro správně vybavenou lékárničku nebo krabičku první pomoci či poslední záchrany. Na nutnosti jako jsou opalovací krémy, tělová mléka nebo hydratační pečující přípravky myslíme asi za všech okolností, ale co ty méně obvyklé a samozřejmé věci, které by nám neměly chybět? Možná vás řada z nich do teď ani nenapadla…



8 důležitých drobností, kterým (ne)přikládáte význam…

Náplast

Naprostá letní nezbytnost, na kterou v celé řadě případů zapomínáme. Ať už si odřete nohy od nevhodných bot nebo přeženete pěší túru a vaše obuv se podepíše na vašich nohou, nebo třeba jen nešťastně upadnete a poraníte si kolena či ruce. Stát se může prostě cokoli v tom nejvíce neočekávaném okamžiku, a tak by náplast v kufru na letní dovolenou měla mít vždy své pevné místo. Ideální je volit variantu s měkkým polštářkem, který ránu i ošetří.



Kapesní nůž

Možná si řeknete, že na dovolenou, kterou chcete trávit s dětmi v turistickém resortu kapesní nůž potřebovat nebudete, ale ani tam se vám rozhodně neztratí. Stačí si třeba někde koupit ovoce nebo zeleninu, které budete potřebovat oloupat a nakrájet, budete se chtít dostat do sáčku s oříšky, které ne a ne vlastní silou otevřít a nebo si koupíte láhev s kovovým víčkem a zjistíte, že zrovna nemáte po ruce otvírák. Pokud navíc vyrážíte na túry do přírody či hor, měl by kapesní nůž být jednou z prvních věcí, které si přibalíte.



Sirky nebo zapalovač

I v případě, že nepatříte mezi kuřáky se vám rozhodně neztratí sirky nebo zapalovač. To platí zejména pro dovolené, kdy se rozhodněte cestovat, užít si chvíle v přírodě, ať už třeba pěší turistikou nebo cykloturistikou. Takové rozdělání táborového ohýnku pro opečení buřtů nebo třeba jen pro posezení s přáteli bez nich prostě nepůjde.



Mince

Zapomínat byste neměli ani na drobné mince, samozřejmě v měně dle destinace, kam se chystáte. Vhod přijdou například pro zaplacení veřejné toalety, ale v případě nouze poslouží i jako improvizovaný šroubovák k povolení závitu nebo k rychlé opravě jako je výměna baterií.



Provázek

I když se nechystáte zrovna do džungle, měli byste ve svém kufru udělat místo pro klubíčko provázku. Ať už budete potřebovat pověsit mokré plavky a zjistíte, že na hotelu není šňůra a na balkóne se vám je nechávat nechce, stejně jako se vám může stát i improvizovanou „“tkaničkou do bot nebo „páskem“ do kalhot či významným pomocníkem při stavbě stanu nebo upevňování zavazadel k jízdnímu kolu.



Léky a žvýkačky proti nevolnostem

Nutnou součástí, ať už jedete opravdu kamkoli, by se měly stát i přípravky, které vám pomohou od nevolnosti nebo zklidní rozbouřený žaludek, způsobený například vlivem nevhodné skladby jídla nebo pokrmu, který vám prostě nesedl. Pokud se nechcete upírat k chemickým preparátům můžete si pomoci třeba bílým uhlím (CitroCarb White), které poskytne první pomoc a dokáže zmírnit zažívací problémy a pomoci od pocitu těžkého žaludku. Zejména pokud vyrážíte mimo Evropu do exotiky, kdy na místní stravovací podmínky není naše středoevropská mikroflóra připravena, by vám takovýto pomocník neměl chybět. A pokud navíc cestujete s dětmi, je vhodné jako jistotu na cestu do auta, letadla, vlaku či autobusu zvolit speciální žvýkačky proti nevolnostem a pocitům na zvracení (např. Autíčka), které se postarají o pohodové cestování.



Spínací špendlík

Netřeba představovat. Další nezbytnost, která se nikdy netratí. Třeba takové prasklé švy u cestovního baťůžku, roztržené oblečení nebo jen k navlečení gumy do kalhot. Ve všech těchto případech pomůže spínací špendlík.



Knoflíky, jehla a nit

A zapomínat bychom neměli ani na nehody tipu utržený knoflík, například u kalhot nebo halenky na nejvíce nevhodném místě. V takovém případě pro nás bude knoflík doslova první pomocí. Společně s ním bychom si ale neměli zapomenout přibalit i jehlu a nit, abychom jej mohli ihned přišít, a to platí i pro pány! V případě, že přece jen jehlou a nití nedisponujeme nebo tuhle manuální práci nezvládneme, by to měl jistit právě spínací špendlík, jakožto provizorní varianta.



Máte už teď opravdu definitivně sbaleno? Nezapomínejte ani na tyto zdánlivě nepotřebné věci, ať si můžete dovolenou užít naplno se všemi zážitky, které k ní patří a ne jen řešit nešťastné drobné nehody.





Zdroj: tz, redakčně upraveno