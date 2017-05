Několik mýtů o elektromobilech, které už neplatí

Pokrokově - skladiště techniky

05.05.2017

Elektromobily jsou lidem sympatické především kvůli ekologickému rozměru. Koupili by si je ale jen v případě, že by byly levnější než klasické vozy. Jak ukázal průzkum společnosti E.ON, spotřebitelům na elektromobilech vadí především krátká dojezdová vzdálenost, dlouhá doba dobíjení nebo řídká síť dobíjecích stanic. Podle odborníků jde ale o mýty, nebo přinejmenším nepřesnosti. Dojezdová vzdálenost se za posledních pět let zdvojnásobila a provoz elektromobilu je levnější než v případě běžného automobilu.

Dlouhá doba dobíjení

Pomalejší dobíjení vyčítá elektromobilům 38 procent dotázaných respondentů. Průměrná doba dobíjení elektromobilu se odvíjí od řady proměnných, jako je kapacita baterie, typ elektromobilu nebo roční doba. Vliv na délku nabíjení má i typ nabíječky. Elektromobil je možné nabít doma ze zásuvky, nicméně nabíjení s malým příkonem je dlouhé, trvá v průměru kolem 6 až 8 hodin. Rychlejší nabíjení umožňují rychlonabíjecí stanice. „Ty mají příkon zpravidla nad 50 kW a elektromobil nabijí během 30 až 60 minut,“ říká Miloslav Fialka (E.ON).



Elektromobil je hlavně ekologický

Zmatky panují také v případě provozních nákladů elektromobilů. Více než polovina lidí, kteří se do průzkumu zapojili, sice označila ekologickou dopravu za přínosnou, protože omezuje škodlivé emise, ale jen 10 procent uvedlo, že u elektromobilů kvituje nízké náklady na palivo. Levnější provoz je však podle odborníků klíčovou předností vozů na elektřinu. „Odpadá mnoho servisních a údržbových poplatků, od svíček až po nový výfuk. Co se týká provozních nákladů, jsou nižší, především pokud dobíjíte doma a máte přístup k nízké sazbě. Možnost ‚naplnit‘ si auto doma, velmi levně, je ostatně největší výhodou elektromobilů,“ říká Jan Horčík, šéfredaktor magazínu Hybrid.cz.



Elektromobily jsou drahé

Jak ukázal průzkum, aby si lidé elektromobil pořídili, musel by být levnější než běžný vůz. Pouze 5 procent spotřebitelů by si za nákup vozu na elektřinu připlatilo, maximálně však 60 tisíc korun. Podpořit nákup elektromobilů mají také dotační programy, které jsou určené pro obce a státní subjekty. Pro fyzické osoby a občany zatím žádný dotační program vypsán nebyl. Státní podporu by ale podle průzkumu uvítalo 41 procent lidí. „Teprve klesající cena elektromobilů a případně dotace rozpohybují trh jak s elektromobily, tak s jejich nabíjením,“ dodává Miloslav Fialka.



Elektromobily mají krátký dojezd

Lidé elektromobilům vyčítají i krátkou dojezdovou vzdálenost. Ocenili by, pokud by vozy na elektřinu ujeli 500 kilometrů na jedno nabití. Dojezdová vzdálenost vozů na elektřinu se ale prodlužuje s každou novou generací. „Zatímco před pěti lety elektromobily ujely 100 až 150 kilometrů, dnes je průměrný dojezd kolem 200 až 300 kilometrů. Výjimkou jsou modely Tesla, které mají dojezd přes 400 kilometrů na jedno nabití,“ konstatuje Jan Horčík.



Chybí dobíjecí stanice

Za překážku rozvoje elektromobility lidé dále označují nízký počet nabíjecích stanic. Síť rychlonabíjecích stanic se však stále rozrůstá. V České republice je už přes 300 dobíjecích stanic, avšak minimum těch rychlonabíjecích. Je tedy potřeba podpořit jejich vznik zejména kolem hlavních tahů. S elektromobilitou dlouhodobě počítají energetické společnosti, které do výstavby rychlonabíjecích stanic investují. „Nyní realizujeme a připravujeme investice do dvou dotovaných projektů, jejichž cílem je instalace stanic v dopravně významných lokalitách napříč Českem,“ uvádí Fialka.

To, že by měl počet elektromobilů a dobíjecích stanic narůstat, ukazují i trendové křivky. „Přechod k elektromobilitě nebude závratně rychlý, auto není produkt, který bychom měnili jednou za tři čtyři roky. Elektromobily ale už dnes nabízejí oproti spalovacím autům tolik výhod, že změna je nevyhnutelná,“ uzavírá Jan Horčík.







Zdroj: tz, redakčně upraveno