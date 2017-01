Na zimní dovolenou na horách míří vedle turistů i zloději

Pokrokově - skladiště techniky

20.01.2017

Desítky kilometrů zasněžených sjezdovek, upravené trasy pro běžkaře. To jsou lákadla, za kterými na české hory aktuálně míří tisíce turistů. Spolu s nimi však do přeplněných resortů a lyžařských areálů vyrážejí rovněž zloději aut a lapkové zaměřující se na „zapomenuté“ cennosti v nich. Stoprocentní ochrana před nimi neexistuje, riziko vloupání nebo krádeže lze však zmírnit.

Zloději a organizované gangy míří na tuzemské hory v zimním období pravidelně. Lákají je luxusnější vozy návštěvníků areálů i sportovní vybavení a další cennosti odložené v autech. „Naše statistiky z minulých let potvrzují zvýšený počet krádeží vozů ve vyhledávaných lyžařských oblastech, zejména v období leden až březen. Tedy v době jarních prázdnin a zimních dovolených,“ říká Petr Rybníček, specialista na zabezpečení a vyhledávání vozidel systémem SHERLOG.



Pozor na odložené věci. Pro zloděje je to „pozvánka“ k vloupání do auta

Řada zlodějů, kteří se spolu s lyžaři každoročně na hory vydávají, necílí na samotné vozy, ale na to, co se v nich nalézá. Může jít o lyžařské vybavení, drahé sportovní oblečení, laptop, GPS navigaci, autorádio či jinou elektroniku a další cennosti. Pokud jsou tyto předměty zvenku viditelné, je to, jako by majitelé aut zloděje ke krádeži přímo vybízeli. Proto, i když se vám zdá, že je parkoviště přísně střežené, nic cenného v autě rozhodně nenechávejte. Ve voze by rovněž neměly zůstávat ani kabelky či tašky. Mohou být sice prázdné nebo obsahovat věci za pár stokorun, zloděj to však dopředu neví a při krádeži rozbité okno se vám pak pořádně prodraží.



Vyhněte se parkovišti bez ostrahy i bezpečnostních kamer

Zloději si místa pro vloupání do vozů a jejich krádeže pečlivě vybírají. Auta se tak často vykrádají a kradou v oblastech, které nejsou příliš hlídané – příliš často, nebo vůbec sem nezajíždějí policejní hlídky, chybí na nich kamerový systém nebo se jedná o nehlídané parkoviště. „Vyrážíte-li na hory a nemáte zajištěné parkování na hlídaném parkovišti například u hotelu, vždy si raději vyberte takové parkoviště, které je střežené bezpečnostní službou nebo kamerami. Parkováním mimo zabezpečená místa, nebo dokonce někde u cesty dál od lyžařského střediska vystavujete svůj vůz zbytečnému riziku,“ vysvětluje Petr Rybníček.



Nepodceňujte zabezpečení

Žádné zabezpečení vůz před krádeží neochrání na sto procent, jakákoliv překážka, která zloděje zdrží nebo odradí, se však počítá. Základní zabezpečení je zpravidla již v ceně vozu, vedle něj se ale vyplatí pořídit si například mechanické zabezpečení v podobě zámku řadicí páky nebo volantu. Oblíbené je i pískování skel, na které se zpravidla umístí takzvaný VIN kód. To sice zloději nezabrání dostat se do vozu, ale kvůli nutnosti výměny takto označených skel se snižuje cena auta. Oblíbené jsou rovněž takzvané pokrádežové systémy, jež umožní vůz najít i poté, co jej někdo ukradne.



Havarijní pojištění vás ochrání i v případě krádeže. Sjednat se dá i krátkodobě

V Česku je na rozdíl od dalších zemí Evropské unie poměrně málo rozšířené havarijní pojištění. To se oproti základnímu povinnému ručení vztahuje nejen na pojištění odpovědnosti za škody způsobené dopravní nehodou, ale i na vandalismus, živelní události a právě odcizení celého vozidla nebo jeho částí. Nechcete-li takovou pojistku platit celoročně – zvlášť u starších vozů je totiž výše plnění mnohdy vzhledem k ceně neuspokojivá –, zvažte její pořízení na kratší dobu. Některé pojišťovny havarijní pojištění nabízejí například na dobu 30 dnů. A to už taková finanční zátěž být nemusí.





