Letní Letná zažije KOLAPS. Losers Cirque Company s premiérovým představením

Kulturně - kulturní očko

15.06.2017

Zbrusu nové představení KOLAPS na Letní Letné představí jeden z nejpopulárnějších současných českých novocirkusových souborů Losers Cirque Company. Po létem, mořem a dobrodružstvím prodchnutém představení Beach Boy(s), které s velkým úspěchem představili na loňském ročníku Letní Letné, zamířili letos do trochu jiných, na první pohled temnějších vod, v nichž nebude rozhodně chybět typický „loserovský“ humor i vrcholná akrobacie.

„Zkoumáne kolaps. Kolaps je součástí všech životů. Je to každodenní zkušenost, která ničí, bortí a drtí. Ale také buduje, zoceluje a utužuje. Bez kolapsu nelze posouvat své možnosti, nelze jít vpřed, nelze překročit svůj stín,“ vysvětluje Petr Horníček z Losers Cirque Company a dodává: „Zajímá nás podstata kolapsu. To, co dělá s jedincem a co naopak s celou společností. Otočí se společnost ke kolabujícímu zády? Využije společnost kolapsu jedince nebo nabídne pomocnou ruku?“ Jedno je jisté, po vynikajících a beznadějně vyprodaných premiérách Walls & Handbags a Beach Boy(s) se máme letos opět na co těšit!



Premiéra Kolapsu proběhne 31. srpna na Letní Letné a v následujících dnes se návštěvníci dočkají ještě tří repríz.

Losers Cirque Company ovšem nejsou jediní, kteří na Letní Letnou míří s premiérou. Na diváky čekají zbrusu nové kousky celé řady souborů české novocirkusové scény, včetně Cirku La Putyka, Cirkusu TeTy a dalších.



14. ročník festivalu Letní Letná proběhne od 17. srpna do 3. září v pražských Letenských sadech. Více informací na stránkách LL.



Losers Cirque Company je produkčním projektem společnosti United Atrs Petra Horníčka a Zdeňka Moravce. V současné době má Losers Cirque Company na repertoáru tři úspěšná novocirkusová představení – The Loser(s), premiéra v roce 2014, Walls & Handbags, premiéra v roce 2015 a Beach Boy(s), premiéra v roce 2016. Každé představení je jedinečné svým nastudováním. Stálý tým herců, tanečníků a akrobatů vždy přizve ke spolupráci další etablované umělce z různých oborů a tak vzniknou jedinečné projekty, které mají ambici obstát v konkurenci se zahraničními produkcemi.





Zdroj: tz, redakčně upraveno