Jitka Smutná a Dana Syslová vzkazují: „Stáří neexistuje!“

19.01.2017

Divadlo Rokoko uvede 28. ledna premiéru komedie Premiéra mládí s podtitulem Stáří neexistuje! V režii Janky Ryšánek Schmiedtové si spolu vůbec poprvé zahrají Jitka Smutná a Dana Syslová. Na premiéru se přijede podívat i autor hry Christian Giudicelli.

Francouzská komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství byla původně napsána pro Annie Girardotovou, v Divadle Rokoko se můžete těšit na Jitku Smutnou a Danu Syslovou. Jaké jsou jejich postavy, které se rozhodnou vzbouřit proti konvencím a užít si na „stará kolena“ ještě nějakou legraci?

„Moje kultivovaná Renáta už život málem vzdala, ale díky setkání se Simonou v sobě probudila touhu se změnit. A nejen svůj život, ale i Simonin. Svědčí to o odvaze k tomuto rozhodnutí, o skrytých vlastnostech, které překvapí,“ popisuje Dana Syslová. A Jitka Smutná dodává: „Simona je přesně ta ženská, která nějaké vybočení z normálu, ať už své či cizí, vůbec neřeší, umí žít teď a umí být parťák i ve zlých chvílích. Není to žádná intelektuálka a ne vždy zachovává dekorum, ale je hravá.“



Podle režisérky a umělecké šéfky ostravského Divadla Petra Bezruče Janky Ryšánek Schmiedtové je Premiéra mládí především o touze žít a zažít. Všem ženám tak herečky vzkazují: „Nevzdávejte to. Jak se říká, pokud jde o věk, nezáleží na čísle, ale na tom, jak se cítíte. Život není zas tak dlouhý. Když máte chuť něco změnit, změňte to, ještě je čas snít. Pořád je po čem toužit… Nebojte se uskutečnit své sny!“



Kdo by se chtěl s herečkami setkat a popovídat si s nimi, může přijít do Divadla Rokoko na reprízu Premiéry mládí 15. února. Po představení proběhne setkání s tvůrci inscenace, kteří vám prozradí zajímavosti ze zákulisí zkoušení.



Christian Giudicelli: Premiéra mládí



Premiéra 28. ledna 2017 a 2. premiéra 1. února v Divadle Rokoko.

Zdroj: tz