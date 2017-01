Jaroslav Dušek, Jan Budař a Feng-yűn Song přivítají rok Kohouta

Kulturně - kulturní očko

12.01.2017

Dva týdny zbývají do okamžiku, kdy se rozloučíme s rokem Opice, a vládu podle čínské astrologie převezme Ohnivý kohout. Již pošestnácté se o stylovou oslavu postará multižánrový festival Songfest.cz.

Trojice charismatických moderátorů Jaroslav Dušek, Jan Budař a Martin Zbrožek provede mezi 26. lednem a 11. únorem návštěvníky v deseti českých a moravských městech bohatým programem, kterému vévodí hudba z celého světa, tanec a originální a laskavý humor.



Každý večer festivalu je jedinečný a neopakovatelný. Feng-yűn Song se svým jazzovým triem Trio PUO představí tradiční písně Číny, Tibetské náhorní plošiny a sibiřských národů v originální jazzové a šansonové úpravě, Martin Zbrožek rozezní své housle, Vladimír Václavek zazpívá a zahraje na kytaru a virtuózní hráč Charisu ze stepi zahraje na tradiční mongolský nástroj morin quur. Diváci se dále mohou těšit například na prastarou legendu o hořícím peří v podání Sacra Circus, původní indonéské tance v podání souboru Kintari, orchestr Didgeridoo Ondřeje Smejkala nebo akustické trio Dereva.



Pestrý večerní program ale není zdaleka to jediné, co festival pro návštěvníky chystá. V každém z měst se ještě před začátkem hlavního koncertu, úderem 16 hodiny, zdarma otevře tzv. Pavilon her, který dětem i dospělým nabídne zábavu plnou kreativity i relaxace.



Songfest.cz odstartuje ve čtvrtek 26. ledna v Příboře, dále bude pokračovat do olomouckého Divadla na Šantovce, brněnského Buranteatr a Znojemské Besedy. Druhý víkend Songfestu začne 2. února v Divadle Drak v Hradci Králové Malé, další den zavítá do písecké Sladovny a následně do Městského divadla v Českém Krumlově. Závěrečný víkend se poprvé představí v Eurocentru v Jablonci nad Nisou, poté zamíří do plzeňského Nového Divadla J.K. Tyla a 11. února vyvrcholí v Praze v Paláci Akropolis.



Songfest 2017 – festivalové scény

26. 1. 2017 – Příbor / Dům kultury

27. 1. 2017 – Olomouc / Divadlo na Šantovce

28. 1. 2017 – Brno / Divadlo Buranteatr

29. 1. 2017 – Znojmo / Znojemská Beseda

2. 2. 2017 – Hradec Králové / Divadlo Drak

3. 2. 2016 – Písek / Sladovna o.p.s.

4. 2. 2016 – Český Krumlov / Městské divadlo

8. 2. 2017 – Jablonec nad Nisou / Eurocentrum

9. 2. 2017 – Plzeň / Nové divadlo J.K. Tyla – malá scéna

11. 2. 2017 – Praha / Palác Akropolis









Zdroj: tz