Jak ušetřit za energie v letních měsících

Pokrokově - věčné študie

07.07.2017

Letní období obecně bývá na spotřebu energie náročnější než zima. Důvodem je hlavně větší provoz klimatizací a lednic, navíc v tomto období roste i spotřeba vody. Výdaje za energie v letních měsících sníží například používání šetřičů vody, dešťovky nebo vypojení co nejvíce elektrických spotřebičů ze sítě před odjezdem na dovolenou.

Správné větrání místností

V zimě se doporučuje krátké, ale intenzivní větrání. V teplých měsících můžeme větrat více a déle. V případě, že dosahují letní teploty extrémně vysoko, doporučuje se větrat zejména ráno a večer. Pokud to jde, dejte přednost větrání po celou noc. „Ve starších bytových domech mnohdy pomůže otevřít okna vedoucí do vnitrobloku. Zahrady se totiž neprohřívají tak intenzivně jako ulice. Ideální je okna nebo dveře otevřít najednou, aby vznikl průvan,“ doplňuje Michal Doležel z projektu E.ON Rádce. Pokud se například byt nachází přímo pod střechou a teplo je v letních měsících neúnosné, je dobré zvážit pořízení aktivního větracího systému nebo klimatizace.



Pozor na správný provoz klimatizace

Před spuštěním chlazení zavřete všechna okna a dveře, doporučuje se také zastínit okna a zabránit tak přístupu slunečních paprsků. K zastínění oken lze použít žaluzie, markýzy nebo speciální fólie. Celková spotřeba elektřiny na chlazení domu či bytu pak závisí na typu klimatizace a používaném provozním režimu. Nastavení by mělo vždy reagovat na venkovní teplotu, v klimatizované místnosti se má od venkovní teploty lišit maximálně o 7 °C. V našich klimatických podmínkách se doporučuje jako vhodná letní pokojová teplota 24 °C, plus mínus 2 °C. „Klimatizace není jediný způsob, jak ochladit byt nebo dům. Za jasných nocí obvykle teplota vzduchu venku klesá pod 20 °C. Pokud tedy můžeme zajistit noční větrání, pak lze dům docela slušně vychladit i bez klimatizace,“ říká Karel Murtinger (Ekowatt).



Instalujte si šetřiče vody

Výrazně můžeme ušetřit i v koupelně. Během sprchování spotřebujeme 30 až 60 litrů vody. V létě se obvykle sprchujeme častěji. Při použití šetřiče je možné se osprchovat i s 10 litry vody, přičemž investice do šetřičů není nijak zásadní a někteří dodavatelé energií vám s jejich pořízením pomohou. Omezení spotřeby vody platí také na zahradě. Pokud je to možné, pak je dobré využívat k zálivce dešťovou vodu zachycenou z okapů. Ve vybraných lokalitách zasažených suchem lze dokonce získat dotaci na pořízení záchytných nádrží z programu Dešťovka.



Nepodchlaďte si lednici

Optimální teplota uvnitř lednice je +5°C, při nižších teplotách už nepřiměřeně roste spotřeba energie. Kromě nastavení teploty se doporučuje kontrolovat či měnit těsnění a nenechávat lednici příliš dlouho otevřenou. Největší energetickou zátěží pro domácnost jsou starší lednice, které mají v průměru o 15 až 20 % vyšší spotřebu energie než moderní typy. Pro udržení stabilní spotřeby energie je nutné chladničky pravidelně odmrazovat. „U většiny moderních chladniček s velkoplošným chladicím výměníkem už sice namrzání nehrozí, ale spotřebu zvyšuje i vlhkost kondenzující na výměníku. Pokud tedy máme chladničku v kuchyni, pak je vhodné udržovat co nejnižší vlhkost vzduchu. To znamená včas přepínat vařiče na nižší výkon a používat kuchyňský odtah nebo vyvětrat,“ doplňuje Murtinger. Důležité je také nedávat do lednice teplé věci, které zvyšují teplotu a následně i spotřebu energie.



Vypnout a vytáhnout ze zásuvky

Úsporné pravidlo, které lze v domácnosti uplatňovat během celého roku, je vypínání elektrických spotřebičů, a to včetně jejich vypojení ze zásuvek. Mnoho starších elektrických zařízení, jako jsou televize, videorekordéry nebo hi-fi věže totiž spotřebovávají proud, i když je zrovna nepoužíváte. U novějších typů je už spotřeba v klidovém režimu zpravidla menší než 1 W. Například wi-fi router se ale doporučuje vypínat i ráno před odchodem do práce a v noci. „Pokud uvažujeme o úsporách energie komplexně, není od věci mít doma k dispozici wattmetr. Díky němu zjistíte, kolik přesně který přístroj spotřebuje energie. S úsporami může pomoci také časové ovládání. Časový spínač může na noc vypnout třeba zmíněný wi-fi router. Ročně tak ušetříte minimálně 200 korun, navíc si na dobu spánku snížíte elektromagnetické záření v bytě,“ popisuje závěrem úsporné metody Michal Doležel.







Zdroj: tz, redakčně upraveno