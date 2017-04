Jak správně připravit svého plechového miláčka na jaro

Pokrokově - skladiště techniky

28.04.2017

Ať už chceme nebo ne, zimní provoz se na vozidle vždy projeví. Zejména je-li tuhá, jako tomu bylo právě letos. S přicházejícím jarem nastává ideální čas pro kontrolu a přípravu auta na novou sezónu. Tím, že autu dopřejete trochu pozornosti a péče, si můžete ušetřit nečekané výdaje v budoucnu.

Některé úkony je sice potřeba svěřit odborníkům, ale naprostou většinu potřebných věcí snadno zvládnete udělat sami. Není se čeho obávat, směle do toho!



1.Prohlídka vozidla po zimě v servisu

Pro získání jistoty, že je vaše auto po zimní sezóně v pořádku, je určitě nutné navštívit autoservis. Servisní prohlídka po zimě není drahá a může vám ušetřit „velké“ peníze za včasné odhalení a zabránění hrozící poruchy nebo opotřebení. Vaše auto si to po tvrdé zimě zaslouží. Kvalita servisů se může značně lišit. Chcete-li mít jistotu, že se vašemu plechovému miláčkovi dostane odborné péče, využijte sítě nezávislých servisů, které mají záruku kvality. Podívejte se, který takový servis máte k domovu nejblíže, a můžete směle vyrazit.

2.Také vaše auto potřebuje jarní očistu

Pořádné umytí vašeho auta je po zimě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou vůbec můžete udělat. Je to tak bez ohledu na to, jestli jste v zimě své auto myli pravidelně. Nejlépe uděláte, pokud si nakoupíte základní balíček kvalitní autokosmetiky. Určitě by mezi nimi neměly chybět autošampon pro odstranění prvotní špíny, čistič laku a také vosk.



Nezapomeňte na péči o reflektory – i na jejich ošetření lze pořídit celou řadu výrobků, které kromě odstranění škrábanců dokážou i další divy. Vždy ale používejte kvalitní houby a utěrky z mikrovlákna, které povrchy nepoškrábou.



Věnujte také pozornost diskům kol, které je třeba pořádně vyčistit. Postačit by měl standardní čistič disků, ale určitě pomůže i speciální kartáč, kterým pohodlně odstraníte špínu z úzkých prostor mezi paprsky disku.



Zapomenout nesmíte ani na podvozek, kde se během zimního provozu usazuje největší množství soli a nečistot, což autu nedělá dvakrát dobře. Návštěva automyčky je v tomto případě nezbytná.



Také interiér si zaslouží péči. Pořídit byste si měli oživovač plastů, který vnitřek vašeho auta po zimě krásně rozzáří. Pokud máte sedadla čalouněná kůží, použijte přípravek určený přímo na její ošetření. Nejenže tak prodloužíte její životnost, ale také výrazně osvěžíte její vzhled.



3.Vyčistěte klimatizaci

V ideálním případě by se klimatizace měla čistit každého půl roku. Nyní to tedy spojte s jarní očistou a máte po starostech. Na výparníku se díky kondenzované vodě daří velkému množství škodlivých mikroorganismů, které vdechujeme. K vyčistění si pořiďte set pro dezinfekci a čištění klimatizace přes ventilaci. Zneškodníte všechny bakterie, a hlavně chráníte své zdraví. Nicméně doporučujeme také výměnu kabinového (pylového) filtru a kontrolu a vyčištění kondenzátoru příslušným čisticím prostředkem přímo na čistění kondenzátoru.



4.Dejte sbohem starým stěračům

Střídaní teplot a občasné použití ke sklu přimrzlých stěračů mohlo způsobit, že po zimě je účinek stíracích lišt zhoršený. Výměnu byste v takovém případě rozhodně neměli odkládat. První vydatný déšť vás pak nezaskočí a budete v něm bezpečně vidět. Výměna stěračů je navíc jednoduchá a zvládne jí téměř každý.



5.Znáte datum exspirace své lékárničky?

Přesně tak, její obsah totiž nemá nekonečnou trvanlivost, proto rozhodně nezapomeňte zkontrolovat její datum exspirace. Dále také to, zdali její obsah stále odpovídá současným předpisům.



Tak to vidíte, není to tak složité, že? A nemějte obavy, že kvůli pořízení všeho, co je pro základní jarní údržbu auta potřeba, strávíte den sháněním po obchodech. Existují prodejny, kde mají všechno hezky na jednom místě, a ještě vám dobře poradí, co bude pro vaše autíčko nejlepší. Nejen, že bude vaše auto zářit čistotou na míle daleko. Zároveň prodloužíte jeho životnost, čímž, samozřejmě, ušetříte peníze. A je tolik věcí, co si za ně lze na jaře pořídit!





Zdroj: tz

Foto: Auto Kelly