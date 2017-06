Jak absolvovat zahraniční dovolenou po vlastní ose pokud možno bez problémů?

Pokrokově - věčné študie

09.06.2017

V roce 2016 uskutečnili Češi na 5 552 000 soukromých zahraničních cest. Na delší zahraniční cesty vyrazili v polovině případů v osobním automobilu či na motocyklu, při kratších to bylo dokonce v 78 procentech..

Zahraniční dovolená po vlastní ose

Podle Výběrového šetření cestovního ruchu provedeného Českým statistickým úřadem uskutečnili v roce 2016 naši občané ve věku 15 let a starší na 5 552 000 soukromých zahraničních cest. Delších cest (tedy spojených s minimálně čtyřmi noclehy) bylo 4 276 000, kratších (s jedním až třemi noclehy) pak 1 276 000. Na delší zahraniční cesty vyrazili ve 48 procentech případů v osobním automobilu či na motocyklu, ve 14 procentech na palubě autobusu. Na kratší cesty se vydali po vlastní ose dokonce v 78 procentech případů, dalších 12 procent zvolilo autobus.

I v letošním roce v létě vyrazí miliony Čechů po vlastní ose strávit alespoň část své dovolené do některé zahraniční destinace. Co udělat pro to, aby cesta i pobyt proběhly pokud možno bez větších komplikací? Doporučujeme věnovat pozornost následujícím oblastem:



Technický stav vozidla

Kromě prověření technického stavu vozidla je třeba pamatovat i na překontrolování jeho povinné výbavy a její případné doplnění podle toho, do které země míříme. Pamatujeme i na dostatečný počet reflexních vest. Přinejmenším jednu vestu (tu pro řidiče) umístíme do kabiny vozidla.



Co s sebou

Doplňky, které by měl mít řidič s sebou – sluneční brýle, náhradní pár dioptrických brýlí (užitečné, ve Španělsku a Švýcarsku dokonce povinné), do Francie alkotester. Ostatně není špatné si nejpozději dva tři dny před odjezdem sepsat, co vše s sebou musíme na dovolenou vzít – půjde třeba o léky, také zkontrolujeme platnost osobních dokladů či řidičského průkazu.



Zavazadla a jejich uložení

Prostorové možnosti vozidla jsou omezené, stejně tak jeho nosnost. Na dovolenou je tedy dobré brát s sebou opravdu jen to potřebné. „Na dno zavazadlového prostoru uložíme zavazadla nejrozměrnější a nejtěžší. Naopak po ruce bychom měli mít vše, co budeme nezbytně cestou potřebovat. A také – pro jistotu - výstražný trojúhelník, lékárničku a reflexní vesty pro spolucestující,“ upřesňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.



Nezapomenout na důležité doklady

Na co nezapomenout? Při cestách po EU postačí platný občanský průkaz, řidič musí mít s sebou platný řidičský průkaz. Nezapomeneme na průkaz zdravotní pojišťovny a případné dopojištění nákladů léčebné péče. A také si s sebou vezmeme zelenou kartu a euroformulář záznamu o dopravní nehodě. Rozhodně se vyplatí prověřit, zda máme aktuální telefonické spojení na naši zdravotní pojišťovnu a také pojišťovnu, u níž máme pojištěno své motorové vozidlo. Také je dobré si ujasnit, na co máme z titulu pojistky motorového vozidla nárok – jedná se například o bezplatnou asistenci při poruše či odtah v případě nehody. Pro případ závažné komplikace je dobré mít s sebou i telefonní číslo českého velvyslanectví v příslušné zemi.



Trasa

Trasu, po které pojedeme do cílové destinace, pečlivě naplánujeme. Kudy pojedeme, kdy vyrazíme – například s ohledem na možné dopravní komplikace. A také zvážíme, jak dlouho nám bude cesta trvat. Dobu jízdy plánujme s časovou rezervou.



Řidič musí být fit

Řidič musí být fit. Právě na něm záleží, nakolik bude cesta bezpečná a příjemná pro spolupasažéry. Před jízdou by si měl dostatečně odpočinout. A během jízdy pamatovat na pravidelné přestávky. Řekněme každé 2 a půl hodiny dvacet minut odpočinku neuškodí. Ani řidiči, ani ostatním členům posádky. Pozor na únavu. Její vliv je podobný jako u alkoholu. Silně unavený řidič je stejně nebezpečný jako ten, který právě vypil dva panáky tvrdého alkoholu. Pravděpodobnost zavinění fatální nehody se zvyšuje 7x. „Únava má na svědomí až 10 procent všech dopravních nehod, na dálnicích se jedná až o 20% podíl. Nejnebezpečnější je období od půlnoci do čtvrté hodiny ranní. Méně však už se ví, že nás může únava překvapit i během dne – nejčastěji mezi druhou až čtvrtou hodinou odpolední,“ varuje Roman Budský. Pokud je to jen trochu možné, je dobré se při delších jízdách za volantem střídat.



Cestování musí být bezpečné a pohodové

I cesta do vytoužené destinace a z ní je součástí naší dovolené. Tak proč si ji pořádně neužít? Pro všechny by měla proběhnout pohodově a bezpečně. Spolucestující by měli pamatovat na to, že je to právě řidič, v jehož rukou jsou jejich životy a zdraví. A řidiči pak by měli volit takový styl jízdy, aby se s nimi ostatní v autě nejen nebáli, ale naopak se cítili v pohodě. „V každém případě je dobré počítat s možností, že uvízneme v dopravní zácpě. Proto je dobré neustále mít v nádrži dostatek paliva, v kabině něco k snědku a dostatek nápojů. A dostatek nadhledu. Jakékoliv projevy agresivity mohou situaci jen zhoršit,“ uzavírá Roman Budský.







Zdroj: tz, Tým bezpečnosti.cz