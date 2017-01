Hyundai představuje v Las Vegas technologie budoucnosti

Pokrokově - skladiště techniky

06.01.2017

Na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas Hyundai předvádí své vize budoucnosti mobility. Od 5. do 8. ledna si mohou návštěvníci prohlédnout novinky například z oblasti technologií inteligentních autonomních vozidel, pokročilé hyperkonektivity a další.

Autonomní modely řady IONIQ jsou k vidění při testovacích jízdách v ulicích poblíž místa konání veletrhu a uvnitř areálu je možné vyzkoušet si jízdu prostřednictvím virtuálních simulátorů. Model IONIQ Hybrid předvádí další vylepšení, která posílí jeho postavení nejúspornějšího vozu současnosti. Automobilka také uvádí koncept Micro Mobility integrovaný do modelu IONIQ Electric.



Hyundai mimo jiné představuje platformu vyvinutou s přední IT společností Cisco, která má propojit vůz s technologiemi chytrých domácností Smart House a která tak propojí mobilitu s pracovním a životním prostorem zákazníků.



Představené inovace a technologie mají jediný cíl, kterým je zvýšení komfortu cestujících. Mimo to Hyundai předvede i projekty, ve kterých se zaměřuje na pomoc lidem se sníženou hybností či lidem vykonávajícím náročnou fyzickou činnost.



Zdroj: tz