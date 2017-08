Festival DIVADLO 2017

Kulturně - kulturní očko

17.08.2017

25. ročník mezinárodního festivalu DIVADLO nabídne od 13. do 21. září v Plzni inscenace předních souborů z Belgie, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. „Letos přivezeme více zahraničních divadel - celkem osm v hlavním programu. Navíc všechny mezinárodní inscenace měly premiéru v loňském roce. Návštěvníci tak uvidí výběr toho nejzajímavějšího, co evropská, a samozřejmě domácí, scéna v současné době nabízí,” zdůrazňuje na úvod ředitel festivalu Jan Burian.

S jednou z nejvýraznějších současných inscenací na belgické scéně přijíždí do Plzně bruselský soubor Das Fräulein (Kompanie). „Černá komedie Smutek režisérky a herečky Anne-Cécile Vandalem ironizuje módní vlnu severské depresivní krimi, ale zároveň se vyslovuje k nárůstu extremismu v evropské politice,” říká člen dramaturgické rady Michal Zahálka. Multimediální představení uvedené s úspěchem na festivalu v Avignonu zavádí diváky mezi svérázné obyvatele jednoho malého dánského ostrova. Sem přijíždí ambiciózní krajně pravicová politička, aby zahladila potenciálně skandální smrt své matky, již našli oběšenou na dánské vlajce uprostřed vsi. „Inscenace zajímavě využívá projekce nebo kamery, které odhalují vnitřky typicky severských domků, stojících přímo na scéně,” doplňuje Michal Zahálka.



Poprvé se letos v Plzni představí významný polský režisér Michał Borczuch. Jeho inscenace Vše o mé matce divadla Teatr Laźnia Nowa z Krakova zvítězila loni na nejvýznamnějším polském festivalu Boska komedia.



Živou hudbu a příběh skladatele Tomasze Sikorského, průkopníka minimalismu, spojuje inscenace Holzwege dramatičky Marty Sokołowské v režii Katarzyny Kalkat z varšavského divadla TR. „Život rozervaného umělce ubíjeného životem v totalitě rekonstruují tři skvělí herci ve dvou navzájem si protiřečících variantách, jež nakonec překlenou věcné a zároveň vřelé vzpomínky Sikorského přítele, skladatele a klavíristy Zygmunta Krauzeho, který inscenaci živě doprovází,” líčí členka dramaturgické rady Dora Viceníková.



Návštěvníci festivalu budou mít letos výjimečnou příležitost vidět velmi úspěšnou maďarskou dramatizaci Dostojevského románu Zločin a trest, kterou se svými českými spolupracovníky připravil v předním budapešťském divadle Vígzsínház režisér Michal Dočekal.



Z Maďarska do Plzně přijede také divadlo Katona József Színház s Gogolovým monodramatem Bláznovy zápisky režiséra Viktora Bodóa. Ve „one man show” v podání Tamáse Keresztese přichází před očima diváků o rozum carský úředníček Popriščin..



Pohled na slovenské divadlo „malých forem”, který na festivalu ještě nebyl zastoupen, nabídne hostování Bratislavského bábkového divadla s hravou a nápaditou inscenací Na slepičích křídlech v režii Kataríny Aulitisové. Inscenace nevyužívá loutky, ale živé herce, z nichž dvě hlavní představitelky získaly nominace na cenu Dosky.



S dynamickou inscenací Bůh je DJ z prostředí baru plného obrazovek a světel zavítá do Plzně mladý bratislavský soubor Divadla Petra Mankovského. Režisér Šimon Ferstl zasadil hru autora píšícího nyní především pro berlínské divadlo Schaubühne am Lehniner Platz do domácích poměrů.



Výběr domácích inscenací odráží to nejzajímavější, co u nás vzniklo za uplynulou sezónu. Dvakrát je v programu zastoupen jako autor Henrik Ibsen: Nora (Domeček pro panenky) v režii Jana Nebeského z pražského Divadla pod Palmovkou a Divoká kachna Komorní scény Aréna v Ostravě mladého režiséra Davida Šiktance, který děj přesazuje do současného paneláku. Z Prahy přijede také Dejvické divadlo s v britském stylu napsanou komedií Vzkříšení v režii Michala Vajdičky (bude uvedeno jak v rámci hlavního programu, tak i epilogu), Divadlo v Dlouhé s brechtovskou inscenací Hovory na útěku.



Své zastoupení budou mít v Plzni i „menší” pražské soubory. Za všechny uvádíme Divadlo Letí, které přiveze oceňovanou inscenaci Olga (Horrory z Hrádečku) v režii Martiny Schlegelové, nebo soubor Boca Loca Lab se „ztišenou operou, poctou Umbertu Ecovi”, precizní a skvěle vystavěnou inscenací Bludiště seznamů v režii Jiřího Adámka.



Z „domácích”, plzeňských, inscenací uvidí návštěvníci dvakrát Divadlo J. K. Tyla: Liduschka (Baarová), původní muzikálové ztvárnění vztahu herečky Lídy Baarové a Josepha Goebbelse v režii Romana Meluzína, a divadelní zpracování románového thrilleru Talentovaný pan Ripley režisérky Natálie Deákové. Divadlo Alfa na festivalu představí „neloutkovou” inscenaci Gazdina roba v režii Jakuba Vašíčka, která vznikla na základě stejnojmenné povídky Gabriely Preissové.



Tradiční epilog v druhé polovině festivalu nabídne jedno představení komedie Vzkříšení Dejvického divadla, dále Divadlo v Dlouhé s inscenací Lucerna v režii Hany Burešové a brněnské Divadlo Bolka Polívky s inscenací Šašek a syn s Bolkem Polívkou a jeho synem Vladimírem.



Hlavní divadelní program doplní opět off program, na kterém se bude podílet o. s. Johan či třeba Filmový klub Plzeň, worshopy divadelní fotografie a filmu i další doprovodné akce.





Více informací na stránkách festivalu.





Zdroj: tz, redakčně upraveno