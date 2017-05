E-shop není půjčovna – kdy se zboží vrátit nedá?

Pokrokově - peníze bez obav

12.05.2017

Mnozí spotřebitelé rádi nakupují na internetu a spoléhají přitom na to, že zboží mohou jednoduše vrátit nebo dokonce vůbec nevyzvednout. Ovšem vrátit zboží v některých případech nelze a hrát mrtvého brouka může způsobit další problémy.

Obecné pravidlo zní, že spotřebitel nakupující v e-shopu může od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Jenže jak známo, každé pravidlo má své výjimky. Odstoupit tak nemůžete od smlouvy na dodávku zboží upraveného na míru nebo hygienických potřeb prodávaných v zataveném obalu, který byl rozbalen. Stejně je tomu u produktů, které podléhají rychlé zkáze, jako jsou potraviny či květiny. Všechny uvedené výrobky pojí společný jmenovatel: nemožnost opětovného prodeje. Zákon tak poskytuje ochranu podnikatelům před lehkovážnými spotřebiteli, kteří si svůj nákup předem dobře nerozmyslí. Vrátit není možné ani CD a DVD s hudbou, filmy nebo počítačovým softwarem, je-li porušen jejich původní obal. Důvodem tentokrát není neprodejnost, ale ochrana autorských práv. Je pochopitelné, že ani časopisy, které už jste si přečetli, nemůžete e-shopu poslat zpátky.



Na druhou stranu, pokud objednané zboží nedopatřením poškodíte, není to překážka pro jeho vrácení. Můžete se sice rozloučit s poměrnou částí ceny, v odstoupení od smlouvy vám ale obchodník bránit nemůže. „Spotřebitel podle zákona odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, jestliže s ním nakládal nad míru nezbytnou k vyzkoušení jeho vlastností. Pokud si tedy spotřebitel „půjčí“ z e-shopu fotoaparát na týdenní dovolenou, může si prodávající strhnout z vracené kupní ceny částku rovnající se míře nadměrného opotřebení,“ uvádí Lukáš Zelený. Tato zákonná úprava vám samozřejmě nebrání zakoupené zboží vybalit a vyzkoušet. Jejím účelem ale není, aby například nevěsty mohly po obřadu vracet propocené svatební šaty.



Málokdo si uvědomuje, že s uzavřením smlouvy se pojí mnoho povinností. Kupující by měl za zboží nejen zaplatit, ale také jej převzít. „Pokud kupující včas nezaplatí, může mu prodávající účtovat úroky z prodlení a umožňuje-li to smlouva, pak i smluvní pokutu. Za uschování nevyzvednutého zboží je prodávající oprávněn požadovat skladné, které den ode dne narůstá,“ doplňuje Lukáš Zelený. Nechat objednávku jen tak být a smlouvu včas neukončit odstoupením se proto spotřebiteli nemusí vyplatit.



Co to ale znamená od smlouvy odstoupit? Musí být objednávka stornována, nebo stačí zboží nevyzvednout? „Zákon vyžaduje jasný a srozumitelný projev vůle. Pokud zboží beze slova zašlete zpět nebo necháte ležet na poště, obchodník neví, jak si má vaše jednání vyložit. Mohli jste mít totiž v úmyslu zboží reklamovat nebo vás balíček nešťastnou náhodou minul, když jste byli na dovolené. Mlčení ani nečinnost se za odstoupení od smlouvy pokládat nedají a obchodník může trvat na tom, abyste zboží řádně převzali,“ vysvětluje Zelený. Od smlouvy můžete odstoupit i prostým telefonátem, s následnou prokazatelností to ovšem nebudete mít snadné, ledaže byste si hovor nahrávali. Lepší je zvolit e-mail a nejlépe samozřejmě uděláte, pokud využijete poštovních služeb.





Zdroj: tz dTest.cz