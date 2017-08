Divadelní společnost Jana Hrušínského oslaví 15. narozeniny

Kulturně - kulturní očko

24.08.2017

Téměř 4000 představení, které shlédlo zhruba 900 tisíc diváků, odehrála Divadelní společnost Jana Hrušínského. Stálice pražské divadelní scény oslaví toto výročí v říjnu vydáním velké výpravné knihy mapující uplynulých 15 let a 37 divadelních inscenací!

"Divadelní podnikání je v České republice napínavé dobrodružství," říká na prahu nové divadelní sezóny principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. "Nikdy není nic jisté. Kvalitní inscenace spolu s našimi diváky nám v boji o přežití ale už 15 let pomáhají," vysvětluje Hrušínský. „ Fakt, že jsme na začátku prodali dům, který jsme s manželkou postavili, abychom mohli realizovat hru Woodyho Allena „Zahraj to znovu, Same“, kterou mimochodem uvádíme před nabitým hledištěm dodnes, však stále považuji za nejlepší rozhodnutí svého života,“ vypráví o svých začátcích Jan Hrušínský.



Úspěchy i pády v knižním vydání

Divadelní společnost Jana Hrušínského založila Divadlo Na Jezerce. Na jevišti zde diváci potkávají Jiřinu Bohdalovou, Jaroslava Duška, Annu Polívkovou, Milana Kňažka nebo v minulosti Jana Třísku, Jiřího Macháčka, Kláru Issovou, Lenku Vlasákovou a mnoho dalších vyhledávaných hereckých es. Téměř polovina repertoáru DNJ přesáhla hranici dvou set repríz a inscenace "Zahraj to znovu, Same" a "Manželské vraždění" překročily 300. reprízu. "Shylock" se pyšní cenou Thálie za rok 2016, kterou za svůj herecký výkon v titulní roli obdržel Milan Kňažko.

Za uplynulými patnácti lety divadelní činnosti se ohlíží kniha "15 let Divadelní společnosti Jana Hrušínského - Divadlo Na Jezerce", kterou principál představí v polovině října. Výpravná knížka mapující na 240 stranách slovem i fotografiemi 37 inscenací, obsahuje mnoho recenzí, postřehů i vzkazů významných návštěvníků nuselské scény a zachycuje život na Jezerce tak, jak ho diváci neznají. Kniha má dokumentační charakter, vyjde v omezeném nákladu a bude sloužit k prezentaci divadla.



Odsunutá premiéra v nejisté sezóně

Od září mělo divadlo pokračovat ve zkoušení komedie „Je úchvatná“ v režii Jana Hřebejka. Hra Petera Quiltera pojednává o Florence Foster Jenkins, toužící po kariéře úchvatné operní divy, aniž by měla odpovídající talent. Inscenace "Je úchvatná" je už Hřebejkovou šestou režií v Divadle Na Jezerce. V minulých sezónách nazkoušel pro nuselskou scénu už řadu diváckých hitů – "Manželské vraždění" (inscenace je na repertoáru DNJ 12 let), "Kumšt, Na dotek, Musíme si pomáhat" nebo zlodějskou komedii čtyř obkladačů "Práskni do bot" (také stále na repertoáru).



Kvůli závažným provozním překážkám však premiéru hry „Je úchvatná!“, plánovanou na říjen 2017, divadlo po dohodě s režisérem Hřebejkem a všemi zúčastněnými musí přesunout na jaro 2018 a stejným způsobem je nuceno přeložit i původně plánované uvedení Jirotkova Saturnina v režii Petra Vacka. Kvalitní a divácky oblíbené inscenace byly a jsou pro existenci Divadla Na Jezerce vždy klíčové, ale jak upozorňuje Jan Hrušínský, divadelní podnikání nestojí jenom na úspěšném repertoáru. Od loňského roku DNJ vážně zatěžují nesplněné smluvní závazky ze strany provozovatele divadelní restaurace. „Letos se potýkáme s tím, že nám dlouhodobě neplatí provozovatel divadelní restaurace na Jezerce podnájemné, které je pevnou součástí rozpočtu divadla. Přesto bylo divadlo nuceno z podnájemného, které neobdrželo po mnoho měsíců, uhradit státu v plné výši DPH a samozřejmě za prostory restaurace hradit pravidelně nájem městské části Praha 4. Divadelní provoz to komplikuje natolik, že musíme u dvou zmíněných her jejich uvedení pozastavit," prozrazuje důvod dvou odložených premiér Jan Hrušínský, a pokračuje: "Máme sice často vyprodáno, o divadlo je velký zájem, ale ani letošní úspěšně rozjetá sezóna s cenou Thálie za hru Shylock a mimořádným úspěchem premiéry Už je tady zas! není zárukou, že tu budeme schopni působit i nadále. Nízká vymahatelnost práva podnikání v ČR značně komplikuje. Navíc Divadlo Na Jezerce není dotováno srovnatelně s většinou pražských divadel včetně některých soukromých (ale přesto s nimi už 15 let drží krok). Náklady hradí z 94% z privátních zdrojů a z prodeje vstupenek. Tak nám, prosím, držte palce a přijďte nás na Jezerku podpořit právě zakoupením vstupenky!" uzavírá principál nuselské scény.



Nové webové stránky a facelift propagace divadla budou představeny na podzim!

Přes výše zmíněné problémy připravuje Divadlo Na Jezerce pro sezonu 2017-2018 novou podobu propagace, připravují se nové webové stránky, které umožní divákům snadnější přístup k informacím a pohodlnější komunikaci s divadlem včetně mobilních aplikací a podobně. Vše bude laděno do příjemných pastelových barev. Divadlo investuje i do upgradu on-line prodejního systému prodeje vstupenek a divákům tak nabídne tak divákům snažší a komfortnější cestu do jejich divadla.





Zdroj: tz