Danajský dar v podobě LED žárovek

Pokrokově - peníze bez obav

04.08.2017

Přestože je podomní prodej v mnoha obcích zakázán, jsou dodavatelé elektřiny a plynu ve svých praktikách nezlomní. Dnes a denně se najdou nešťastníci, kteří si podomní prodejce pustí do bytu a nechají se obalamutit sliby o úspoře za energie. Scénář je vždy stejný. Bezbrannému spotřebiteli prodejci vnutí kromě smlouvy o dodávkách i sadu LED žárovek. Je to ale dar – nedar.

Při podomním prodeji s vámi zástupci dodavatele energií obvykle uzavírají dvě smlouvy. Jednou je samozřejmě smlouva o dodávkách energií a druhou překvapivě kupní smlouva na sadu LED žárovek. Někdy navíc každou smlouvu uzavíráte s jinou společností. I když prodejci prohlašují, že žárovky dostáváte jako dárek, nenechte se ošálit. „To, co podepisujete, není předávací protokol. Jde o kupní smlouvu, která má navíc jeden hodně významný háček. Cena LED žárovek se totiž odvíjí od toho, zda si ponecháte smlouvu s dodavatelem energií. Pokud byste smlouvu z jakéhokoli důvodu ukončili, původní cena, která činí pár korun, se může proměnit v částku dosahující několika tisíc,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.



Prodejci tvrdí, že na žárovky poskytují slevu v závislosti na tom, zda jste zákazníkem dodavatele. V zásadě vám ale žárovky vnutí se slovy „zdarma“ a „pozornost podniku“, aniž by po vás onen korunový doplatek požadovali. Několikatisícovou pokutou si ale dobře pojistí, že se ze smlouvy s dodavatelem energií nevykroutíte tak snadno. Můžete se tím nechtěně dostat do role doktora Zelí z žertovné povídky Šimka a Grossmana „Nechci slevu zadarmo“.



Od smlouvy s dodavatelem uzavřené při podomním prodeji je možné do 14 dnů odstoupit, anebo ji můžete až do 15 dnů po zahájení dodávek bez sankce vypovědět. Trik obchodníků ale spočívá v tom, že s vámi uzavřou smlouvy dvě. Nestačí podle nich ukončit jen smlouvu o dodávkách, ale musíte zvlášť ve stanovené lhůtě odstoupit i od kupní smlouvy. „Tato argumentace je podle nás nesprávná. Z právního hlediska se jedná o závislé smlouvy a kupní smlouva se automaticky ruší se smlouvou o dodávkách. Doplatek za LED žárovky zároveň představuje zákonem zakázanou sankci,“ říká Lukáš Zelený a upozorňuje: „Ukončíte-li smlouvu s dodavatelem, nezapomeňte mu žárovky vrátit. V opačném případě byste museli jejich hodnotu nahradit.“



Podomní prodej je v mnoha obcích zakázán. Informujte se proto, zda ve vašem bydlišti neplatí podobné nařízení. Pokud ano, můžete podomní prodejce, kteří zákaz porušují, nahlásit policii. Účinnou obranu pro ty, kteří již nabídkám dotěrných prodejců podlehli, představuje mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci.





Zdroj: tz dTest.cz