Co byste měli vědět, než vzlétnete s dronem

21.07.2017

Pro létání s drony platí jasná pravidla, která byste měli znát, než se pustíte do průzkumu okolí z ptačí perspektivy. Důležité je držet se v předepsané minimální vzdálenosti od letišť a zakázaných zón, neobtěžovat s dronem ostatní lidi a nepoužívat bez licence dron pro přivýdělek. Kde tedy smíte a nesmíte létat?

Legislativa rozděluje drony do několika kategorií podle jejich hmotnosti. První tvoří stroje do 910 gramů, druhá je do 7?kg a třetí do 20?kg. „Pokud létáte s dronem jen pro zábavu, budou se vás týkat pouze první dvě váhové kategorie. Stroje těžší než 910 gramů je třeba vybavit ohnivzdorným identifikačním štítkem s vaším jménem a telefonním číslem. Dále musí být vybaveny bezpečnostním, tzv. failsafe systémem, který v případě poruchy nebo ztráty signálu ovladače zajistí automatické přistání dronu,“ vysvětluje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka spotřebitelského časopisu dTest. Během letu musíte mít dron neustále na očích. Jako přímý dohled se počítá vizuální kontakt bez dalekohledu či jiné optické techniky.



Kde smíte s dronem létat? V neřízeném vzdušném prostoru třídy G, tedy všude, kde neplatí omezení třeba z důvodu blízkého letiště, a to do výšky 300 metrů nad terénem. Ve výšce 150–300 metrů se ale již mohou pohybovat menší letadla, je proto optimální létat s dronem do 150 metrů nad terénem. Vždy musíte létat mimo mraky. Od letiště byste měli dodržovat vzdálenost minimálně 5,5km. Přiblížit se k prostoru letiště můžete, jen pokud létáte s dronem nejnižší váhové kategorie, i tak ale smíte létat jen do výšky 100m. Konkrétní rozmístění zakázaných zón si můžete prostudovat na leteckých mapách nebo v aplikaci AisView, kterou najdete na webu Řízení letového provozu.



Při pilotování dronu musíte také dodržovat odstup od lidí, budov či lokalit s hustým osídlením. Jde např. o parcely s rodinnými nebo bytovými domy, obchodní zóny, parky nebo parkoviště. „Stejně tak se zakazuje létat nad lidmi na veřejných akcích, například při koncertech nebo sportovních utkáních. Výjimku představují jen situace, kdy se profesionální pilot přímo domluví s účastníky akce,“ uvádí Hana Hoffmannová a doplňuje: „Zákaz platí i v tzv. ochranných pásmech, tedy podél pozemních komunikací, inženýrských sítí, vodních zdrojů nebo objektů důležitých pro obranu státu. Dále i v okolí některých oblíbených turistických cílů, například Pražského hradu, a také nebezpečných lokalit jako jaderných elektráren nebo chemických závodů.“ Chcete-li si natáčet památky, musíte se vždy nejprve domluvit s majitelem pozemku.



Poslední rok se hodně diskutuje téma létání s dronem v národních parcích. Nedávno schválená novela zákona o ochraně přírody a krajiny dala kompetenci rozhodovat o možnosti létat na území národních parků do rukou Úřadu pro civilní letectví. Bezpilotní letadla, jako například drony, však podléhají zvláštnímu režimu a zákon jejich létání na území národních parků zakazuje úplně.



Pokud používáte dron i k natáčení videa, snímků nebo audiozáznamu, vstupuje do hry také zákon o ochraně osobních údajů. Záběry jiných osob smíte pořizovat jen s jejich souhlasem, nebo v případě, že jde o ochranu vašich práv, například ochranu majetku před zloději. Nikdy nesmíte pořizovat záběry ryze soukromých aktivit a záběry, které snižují lidskou důstojnost natáčených osob.



Dron nesmíte bez licence používat pro komerční účely. Pokud chcete s dronem létat profesionálně, to znamená pro výdělek, výzkumné účely nebo experimentální použití, musíte na Úřadu pro civilní letectví zažádat o povolení k létání letadla bez pilota na palubě, absolvovat praktické i teoretické zkoušky a zapsat sebe i dron do příslušné evidence.





Zdroj: tz, dTest.cz