Cirk-UFF - festival nového cirkusu ovládne Trutnov

20.04.2017

Mezinárodní festival nového cirkusu Cirk-UFF, který každoročně přiláká tisíce návštěvníků, se do podhůří Krkonoš vrací už posedmé. Umění českých i zahraničních souborů letos rozzáří Trutnov od středy 31. května do neděle 4. června.

Cirkusové show se českým i zahraničním návštěvníkům představí jak v polyfunkčním divadle Uffo, tak tradičně i v šapitó a samozřejmě přímo v ulicích města. Cirk-UFF Program festivalu dnes představil Libor Kasík, ředitel Cirk-UFF na tiskové konferenci v Praze.



Tradiční svátek milovníků adrenalinu, euforické zábavy i experimentálního umění nabídne celkem osmadvacet představení patnácti souborů. Největší událostí bude nové představení Backbone mezinárodně respektovaného australského souboru Gravity & Other Myths. Strhující představení mělo premiéru v březnu v australském Adelaide. „Cirk-UFF bude, vedle německého Recklingausenu, jednou ze dvou možností vidět toto představení v Evropě,“ řekl ředitel festivalu Cirk-UFF Libor Kasík.



A právě Austrálie byla letos pořadatelům hlavní inspirací. „Se souborem Gravity & Other Myths jsme navázali spolupráci již v loňském roce, kdy v Uffu zkoušeli právě svou novinku Backbone. V současnosti se samozřejmě těšíme na uvedení Backbone na Cirk-UFFu, ale připravujeme i další spolupráci. Jednak proto, že jsou to skvělí umělci i lidé, a rovněž z toho důvodu, že Austrálie je inspirativní nejen v oblasti cirkusu, ale i co se týče přístupu k životu obecně. Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo propojit vlákno optimizmu mezi touhle skvělou zemí a Uffem,“ uvedl Libor Kasík.



Festivalové premiéry

Lákadlem festivalu bude také představení Déluge francouzského souboru Compagnie SansGravité, které je směsí nového cirkusu a nové magie. Cirk-Uff ale prezentuje i českou novocirkusovou scénu, Czech Showcase. Vedle známých souborů jako Cirk La Putyka, jenž představí právě připravované představení Batacchio (ve kterém se nový cirkus prolíná s tancem, fyzickým divadlem a ilusionismem), či Losers Cirque Company, kteří odehrají dokonce dvě různé inscenace, chystá Cirk-UFF i několik premiér. Nejen trutnovskému publiku dobře známí Bratři v tricku chystají pro trutnovský festival premiéru představení Běžkařská odyssea.



„Cirk-UFF navštěvujeme s jednou výjimkou rok co rok od jeho založení. Běžkařská odyssea je již třetí premiéra, kterou jsme pro tento festival připravili. Myslím, že to jasně vypovídá, jak rádi máme Cirk-UFF. Troufnu si říci, že nás trutnovské publikum zná a my jeho také. Vždy dobře reagují, jsou bezprostřední, vstřícní a uvolnění. Ideální premiérové publikum!“ řekl na tiskové konferenci Adam Jarchovský ze souboru Bratři v tricku .



Světlo světa spatří na Cirk-UFFu i Hrdinky, tedy nová show Cirkusu Tety. Tu soubor připravuje pod režijním a dramaturgickým vedením novopečeného držitele Thálie Radima Vizváry. Další letošní novinkou bude představení Dukto pod taktovkou Cink Cink Cirku. „Tenhle mladý a nadějný soubor ukáže Dukto jako work in progress. A musím říct, že se na to moc těším. Cinkáči studují na různých zahraničních školách, takže jsem jednak zvědav, jak využili společně strávený čas, a i na to, jak se vyvinuli jako jednotlivci,“ podotkl Libor Kasík s doplněním, že na letošním Cirk-UFFu si přijdou na své i děti. „Jako každý rok přijedou naši kamarádi z brněnského Cirkusu LeGrando, což znamená, že si děti budou moci vyzkoušet různé cirkusové disciplíny. A samozřejmě se jim bude líbit i spousta představení, určitě bych je pozval na francouzské představení Déluge,“ dodal Kasík.



Na programu se objeví také klaunské trio Squadra Sua nebo kontaktní žonglování od Ati Sphere.

Kompletní program festivalu, jehož grafickou prezentaci zajišťuje již počtvrté malíř a komiksový kreslíř Jiří Grus, je možno najít na webu festivalu.





