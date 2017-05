Cirk La Putyka i speciální Lásky jedné plavovlásky na Colours of Ostrava

Kulturně - kulturní očko

04.05.2017

Nejnovější představení Batacchio novocirkusového souboru Cirk La Putyka a speciální verze inscenace Lásky jedné plavovlásky - Plavovlásky jedné lásky brněnského Divadla Husa na provázku v režii Vladimíra Morávka upravená pro Gong - to jsou hlavní lákadla letošního divadelního programu na festivalu Colours of Ostrava, který proběhne od 19. do 22. července v industriálních Dolních Vítkovicích.

Kromě obou těchto představení, které využijí majestátní prostor auly Gong, návštěvníci uvidí legendy české improvizace, divadlo VOSTO5, ústecké Divadlo Demago s Jiřím Maryškou, ostravský improvizační soubor Impéčko a řadu dalších menších představení pro děti a jejich rodiče.





“Protože Provázek v příští a přespříští sezóně slaví své padesátiny - přičemž my jsme se rozhodli oslavit je sérii padesáti bezprecedentních událostí - učinili jsme toto ostravské hostování jedním z bodů oslav a objednali kvůli tomu náklaďák a pohyb jevištních vozů, že se z toho Martin Ondrúš na chvíli orosil. Třetím ze čtyř prologů festivalu, že by se to s dovolením stalo - toto naše pobývání v Ostravě - Miloši Formanovi a šedesátým letům a Provázku na počest,” vysvětluje režisér Divadla Husa na provázku Vladimír Morávek. Inscenace s živou hudbou kapely DiaBeatles je věnována panu Miloši Formanovi. Příběh Lásek jedné plavovlásky není jen anekdotou o dívce, která víc věřila, než myslela, anýbrž hlavně a především podobenstvím, geniální metaforou o třeštivém a třpytivém a legračním fenoménu šedesátých let. Diváci se stávají přímými aktéry děje, účastníky plesu, na který se všichni tak těšili - a pak litovali, že tam lezli. Zalykají se smíchem, připíjejí zvětralým pivem - a pak - úplně nakonec - koušou se do rtů trapností ...



Inscenace souboru Cirk La Putyka Batacchio, která spojuje nový cirkus, tanec a iluzionismus, se inspiruje poetikou starých kočovných divadelních společností, které volně spojovaly všemožné druhy lidských dovedností a výtvorů. Od cirkusových čísel a divadelních a hudebních scének přes zázraky tehdejších nových technologií až po ukázky anatomických anomálií zvířat i lidí. “Batacchio vás okouzlí atmosférou dávných šou plných magických triků, dechberoucí akrobacie a humoru. Na scéně se objeví sedm akrobatů a herců v netradiční kombinaci disciplín nového cirkusu s těmi, které na jevišti už jen tak neuvidíte,” láká principál souboru Rosťa Novák. Autorem a režisérem projektu je Maksim Komaro, finský režisér, který se souborem Cirk La Putyka spolupracoval již na inscenacích Slapstick Sonata a Play. Premiéru bude mít představení 12. května.



V představení Stand’artní kabaret souboru VOSTO5 chlapci Ondar, Petar, Tomina, Jura a Kurt předvedou svůj maximální improvizační standart! Nic víc, nic míň! Zcela otevřený divadelně-hudební improvizační večer. Stand´artní kabaret prožívá pokaždé svou premiéru i derniéru a je hudebně doprovázený vlastní kapelou SNAHA. Improvizovaná performance divadla Demago pokaždé vychází z momentální souhry performera, Jiřího Maryšky, instrumentalisty a mistra světel. Žánry se mísí, atmosféry houstnou. Je to, jako když kaligraf máchá štětcem namočeným v saké…Soubor Impéčko Ostrava v inscenaci The Film improvizuje na plátně, s hudbou i hereckými výstupy. Nikdo není připravený, scénář vzniká na místě.



Na Colours of Ostrava 2017 zahrají jako hlavní headlineři například Imagine Dragons, Jamiroquai, Norah Jones, Justice, alt-J, Birdy, Midnight Oil, Moderat, LP, Benjamin Clementine, Michael Kiwanuka, Laura Mvula, UNKLE, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague.



