Čeští zaměstnanci se bojí změn ve firmách

Pokrokově - věčné študie

21.07.2017

Narůstající tlak na pracovní výsledky, časté změny a nenadálé situace v práci jsou součástí profesního života. Přestože většina Čechů je v práci spokojená, obvykle neumí čelit změnám ve firmě. Nové metody a přístupy, moderní technologie nebo rozvoj firem, vytváří na zaměstnance tlak, aby byli ještě rychlejší, flexibilnější, produktivnější. Podle zjištění vzdělávací společnosti MgC Group se však Češi se změnami špatně vyrovnávají a neumí se v nových situacích orientovat.

Změny jsou nedílnou součástí života každé firmy. Bez nich by se firma neposouvala vpřed a stagnovala. Obrat ve strategii nebo rozvoji firmy ale vyvolává v českých zaměstnancích paniku. Často mají strach nejenom ze změn, ale také z vlastního selhání. Obávají se, jaké dopady to na ně bude mít nebo jak nové věci zvládnou.



Dnešní dynamická doba znamená velké množství změn a klade důraz na jejich rychlost, což znamená, že management musí toto téma stále častěji řešit. „Přitom je potřeba změny ovlivňující větší počet zaměstnanců nebo základní procesy společnosti umět dobře řídit. Je potřeba definovat, proč změnu potřebujeme, čeho chceme změnou dosáhnout a jaká je naše vize. Pak je důležité získat spojence – jak pro změnu získat spolupracovníky. A to lze pouze včasnou a jasnou komunikací uzpůsobenou pro jednotlivé skupiny zaměstnanců nebo jednotlivce. A komunikovat se musí i s těmi, kterých se změna přímo netýká,“ říká Martina Jandečková ze vzdělávací společnosti MgC.



„Za nejhorší situaci považuje 70 procent zaměstnanců propouštění, změny ve vedení nebo prodej firmy. Mají ale také obavy z rychlého rozvoje firmy, kdy musí najednou vystoupit ze své komfortní zóny a začít se učit nové věci. Více než 50 procent zaměstnanců starší generace má pocit, že kladené nároky jsou velké a neumí nebo se jim nechce přizpůsobit. Změnám se naopak nejlépe přizpůsobuje mladší generace. Ta nové výzvy vítá,“ upřesňuje Martina Jandečková.



Podle MgC však musí zaměstnanci sami pochopit, že trvat na zaběhnutém a vyzkoušeném není to jediné řešení. Pouze tak jsou schopni změnu přijmout. Důležité je věřit si a umět využívat své schopnosti. To jsou první dva kroky k úspěchu pro každého, kdo chce pozitivně projít změnami ve firmě. Zaměstnanci si musí uvědomit, že některé vědomosti a zkušenosti mohou získat jedině tak, že je zažijí.



Dnešní doba je „stav neustále probíhajících změn“ a jen díky jasné komunikaci mezi firmou a zaměstnancem je možné změnám porozumět. Na jejich zvládání lze velice dobře použít zdravý selský rozum. A i když změna nastane nečekaně, není podle Martiny Jandečkové potřeba propadat panice.



„Samozřejmě, že každý zažije během své kariéry občasné neúspěchy. Pokud ale dostane prostor se na ně připravit, lépe se s nimi vyrovná a nebude to pro něj frustrující. Celý proces je o komunikaci, důvěře mezi firmou a zaměstnancem,“ uvádí Matej Bugár ze Škoda Auto. „Dobrý zaměstnavatel se ve změnách orientuje, určuje dle nich priority svých krátko i dlouhodobých strategií a dostatečně se věnuje personální práci,“ dodává Matej Bugár.







Zdroj: tz, redakčně upraveno