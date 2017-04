Češi raději šetří na bydlení než na důchod

Pokrokově - peníze bez obav

21.04.2017

Do rekonstrukce domu či bytu se s nástupem jara plánují pustit tisíce Čechů. V nadcházejících letech pak mají v plánu přestavbu dva miliony českých domácností. Stavební spořitelny tak jen mezi letošním únorem a březnem zaznamenaly nárůst úvěrů na přestavby o 30 procent.

Češi navíc dlouhodobě považují stavební spoření za nejzajímavější produkt spořitelen. Podle nedávného průzkumu ho má nebo o něm uvažuje necelých 60 procent populace. Naopak zájem o životní pojištění klesl.



Po zimě, kdy je stavebnictví tradičně v útlumu, přibývá na jaře rapidně novostaveb a rekonstrukcí. Zároveň také narůstá poptávka po způsobech financování lepšího bydlení. „Dlouhodobě pozorujeme nárůst poptávky po úvěrech na rekonstrukce během jarních měsíců. Například nárůst mezi únorem a březnem se letos pohyboval kolem 30 %,“ uvedla tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny Lenka Molnárová. Roli kromě stabilnější situace na trhu práce a rostoucích mezd řady Čechů hraje i zastaralý bytový fond. Největší zájem je mezi lidmi o úvěry na rekonstrukce, modernizace a opravy do sedmi set tisíc korun. „Aby člověk takový úvěr získal, nemusí u nás dávat nic do zástavy,“ objasnila hlavní důvod Lenka Molnárová.



Rostoucí zájem o spoření na bydlení a investice do něj potvrzuje i nedávný průzkum agentury IBRS. Ten ukázal, že 59 procent z dotázaných považuje stavební spoření za nejlepší spořicí produkt na českém trhu. Lidé tak raději ukládají peníze na lepší bydlení než na důchod. O čtyři procenta klesl meziročně zájem i o životní pojištění.



Lidé více investují i do zahrad a teras

Zájem o zkrášlování domů a bytů zaznamenali v prvních třech měsících letošního roku i stavební firmy a výrobci nejrůznějších stavebních komponent. Podle statistik spořitelen lidé nejčastěji rekonstruují koupelny a kuchyně. Roste ale zájem i o lepší zabezpečení a o úpravy dětských pokojů. „Stálicí při větších rekonstrukcích jsou obvykle i investice do kvalitnějších oken a dveří. V posledních letech také lidé věnují více pozornosti terasám, zahradám a vstupu do domu. Zvyšuje se tak například poptávka po kvalitních a dobře vypadajících garážových vratech či dobrém venkovním stínění ve formě žaluzií,“ vyjmenoval Lubomír Valenta (Lomax).



Průzkumy také ukazují, že Češi svěřují do rukou odborníků náročnější a větší přestavby. Na menší změny v domácnosti si ale troufají sami. Inspiraci kromě časopisů a pořadů v televizi čerpají především ve svém okolí. Kromě známých je stále častěji ovlivňují i sociální sítě.





Zdroj: tz, redakčně upraveno