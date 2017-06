Baterie dostanou v létě zabrat. Jak o ně pečovat?

Pokrokově - skladiště techniky

09.06.2017

Naše mobilní zařízení, ať už jde o telefony, tablety, čtečky elektronických knih, fotoaparáty nebo notebooky, nás doprovázejí i na dovolené, na výletech nebo kdykoli při letním odpočinku. Jestliže nechcete, aby vašemu přístroji chyběla energie v nejméně vhodnou chvíli nebo aby snad došlo k jeho poškození, je třeba mobilním zařízením poháněným bateriemi věnovat náležitou péči.

Optimální provozní teplota v současnosti nejpoužívanějších typů baterií se pohybuje v pásmu od 15 do 20 °C. V létě je samozřejmě těžké horní hranici dodržet, ale v každém případě byste se měli vyvarovat vystavování mobilních zařízení přímému slunečnímu záření, pokud byste je ponechali například na dece na pláži nebo na lehátku na terase. „Všem typům baterií a akumulátorů škodí extrémně nízké i vysoké teploty. Ale zatímco u podchlazené baterie dochází zpravidla jen ke snížení kapacity, ta přehřátá může explodovat a majitele mobilního zařízení popálit,“ vysvětluje Radim Tlapák (BatteryShop.cz).



Teplota baterie ve smartphonu či třeba tabletu by rozhodně neměla překročit 60 stupňů. Takto extrémní teploty sice ve středoevropských zeměpisných šířkách venku na slunci nehrozí, avšak v zavřeném autě tuto hraniční hodnotu ručička teploměru atakovat může. Riziko exploze baterie je pak opravdu vysoké, a kromě telefonu může jeho majiteli shořet i celé auto.



Baterie rozhodně neochlazujte

Pokud už vlivem okolní teploty dojde ke značnému zvýšení teploty mobilního zařízení, respektive jeho akumulátoru, určitě není dobrý nápad začít jej jakýmkoli způsobem aktivně chladit. Snížení teploty musí proběhnout pozvolna a přirozenou cestou – přenesením zařízení do stínu nebo do chladnější místnosti. Mnoho zařízení má tepelnou pojistku, která přehřátý přístroj automaticky vypne a neumožní jeho opětovné zapnutí až do dosažení provozní teploty. „Především majitelé smartphonů často zapomínají, že jejich přístroj zahřívají nejen okolní teplotní podmínky, ale také samotný provoz telefonu. K vysokému zahřívání dochází i při nabíjení nebo typicky při hraní her. V letním počasí však zařízení nemá možnost chladit se přirozenou cestou a v krajním případě může dojít až ke zničení baterie,“ vysvětluje Radim Tlapák.



Vykoupaný telefon? Okamžitě vyndejte baterii

Kromě vysokých teplot číhají na mobilní zařízení v létě i mnohá další úskalí. Patří mezi ně například pád do vody nebo zmáčení náhlou letní bouřkou. Zařízení, které přišlo do styku s vodou, okamžitě vypněte a pokud je to možné, vyjměte z něj baterii. Pak nechejte zařízení i baterii při pokojové teplotě alespoň jeden den pozvolna vyschnout. Teprve poté zařízení opět složte, a pokud baterie koupel nepřežila, vyměňte ji za novou se stejnými parametry. Předtím si ale třeba v servisu ověřte, že je vaše zařízení jinak funkční. Především mořská voda je velmi agresivní a rychle způsobuje korozi elektronických obvodů samotného zařízení i jeho baterie.



Výbava na léto – přibalte akumulátor

V rámci příprav na letní dovolenou je vhodné myslet též na elektronická zařízení, která si budeme brát s sebou. Na cesty k vodě se vyplatí pořídit si vodotěsné pouzdro na mobil a fotoaparát, jež zajistí zároveň i ochranu choulostivých zařízení před pískem, prachem a do značné míry i nárazem při pádu na zem. Na delší výlety nejen mimo civilizaci je dobré přibalit si i přenosný akumulátor (powerbanku), který prodlouží provoz mobilních zařízení, a tedy i možnost používat na cestách navigaci, pořizovat fotografie či třeba přehrávat hudbu. Powerbanka rovněž zajistí, že se v nouzi neocitnete s vybitým telefonem, bez možnosti přivolat si pomoc.







