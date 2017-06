Po domácku - před humny za humny

Zoo Praha se může pyšnit gepardími paterčaty

27.06.2017

Z pětice malých gepardů se raduje Zoo Praha. Mláďata se narodila v polovině května a mají se čile k světu. Jsou to tři samečci a dvě samičky. Návštěvníci se na ně mohou těšit v polovině srpna, kdy by měli být podle plánu přemístěni spolu s matkou Savannah do výběhu u pavilonu šelem.