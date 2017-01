Zoo Praha: nový přírůstek a povánoční stromové hody

Na cestách - nohy v pralese

16.01.2017

Navzdory mrazivému počasí přichází v pražské zoo na svět nový život. Mládě lamy guanako se narodilo v pátek 6. ledna ve výběhu a návštěvníci tak viděli jeho příchod na svět.

Matkou, která svého potomka porodila v pátek ve výběhu, se stala šestiletá samice. Otcem je nový tříletý samec Nestor, který pochází z Tierparku Berlín a do chovu byl zapojen poprvé. Bylo zjištěno, že mládě je sameček a matka se o něj dobře stará.



Guanaka jsou divokým druhem lam, které bývaly v přírodě běžné, ale v poslední době jejich počty stále klesají. Žijí na suchých vysokohorských pampách Jižní Ameriky. Mají hustou a jemnou srst, která je dobře chrání před chladem. Ve své domovině obývají nadmořské výšky do 5000 m, takže nízké teploty jim nedělají žádné problémy. Chovatelé však matku s mládětem raději alespoň na prvních několik dní oddělili do vytápěné stáje.



V silném mrazu si zvířata pochutnala na větvích z vánočního smrku ze Staroměstského náměstí

Minulý týden také začalo v pražské zoo zkrmování větví z vánočního stromu ze Staroměstského náměstí. Některé druhy zvířat dostaly obrovské smrkové větve do výběhu, některé v teple svých pavilonů. Ani silný mráz nezabránil tomu, aby si tak na větvích a i menších stromcích z povánoční neprodané zásoby pochutnali třeba bizoni nebo zubři.



Největší radost opět zavládla v Pavilonu slonů, kde se slonice se slůňaty doslova přetahovaly. Slůňata, na rozdíl od svých matek stromky ještě pochopitelně nejedí, ale považují je za skvělou zábavu. Zásoba vánočních stromků vydrží zoo ještě na minimálně dva týdny, takže se návštěvníci mohou těšit na zajímavou podívanou.





Zdroj: tz Zoo Praha

Foto k tz: Petr Hamerník, Zoo Praha