Zoo Praha: Den plný ekologie a her. Sběr starých mobilů podpoří gorily

25.08.2017

Výlet do pražské zoologické zahrady bude v sobotu 26. srpna pro všechny návštěvníky jedinečným zážitkem. Návštěvou areálu totiž mohou přispět k ochraně ohrožených goril, ale také k pokoření rekordu. Stačí, když s sebou vezmou starý nepoužívaný mobilní telefon či tablet. Ty se budou v zoo sbírat v rámci sportovně edukačního dne pod taktovkou společnosti REMA. Výtěžek z nasbíraných přístrojů poputuje na podporu goril nížinných.

Cílem akce není pouze sběr telefonů a tabletů. Návštěvníkům všech věkových kategorií chce hravou formou přiblížit také problematiku elektroodpadu. Zájemci si tak mohou užít soutěže a zajímavé aktivity hned na několika stanovištích.



Průměrná česká rodina vlastní dle aktuálních statistik 10 starých elektrospotřebičů, u kterých často neví, jak s nimi naložit. Na tento problém se společnost REMA ve spolupráci se Zoo Praha rozhodla netradiční formou upozornit. „Češi mění mobilní telefony v průměru každé dva roky. Staré přístroje často nevyhazují, ale ve většině případů je hromadí doma. Tato nefunkční zařízení však mohou ještě pomoci. Za každý mobilní telefon totiž poputuje 10 korun na podporu goril do kamerunské rezervace Dja, kterou společně se Zoo Praha podporujeme,“ vysvětluje význam akce David Vandrovec ze společnosti REMA. Organizátoři akce navíc pomýšlejí i na pokoření rekordu. „V tuzemských podmínkách se v Zoo Praha za dva týdny průměrně sesbírá na 150 starých mobilních telefonů a tabletů, právě toto číslo bychom v rámci celodenní akce v zoo rádi překonali,“ dodává Vandrovec. Společnost REMA se následně postará o ekologické zpracování odevzdaných telefonů, návštěvníci tak aktivně přispějí k ochraně životního prostředí.



Celá akce má navíc dle organizátorů i další rozměr. Půjde o seznámení s problematikou třídění a ekologického zpracování odpadů, k čemuž budou určena čtyři soutěžní stanoviště. Zde na zájemce čekají ekologické kvízy, praktické ukázky třídění odpadu, ale i sportovní aktivity a skákací hrad. Návštěvníci si navíc v rámci TrashMade workshopu vyzkouší, jak lze zdánlivě nepoužitelné odpadní materiály využít v běžném životě.



Ani zajímavé odměny návštěvníky pražské zoo poslední srpnovou sobotu neminou. Každý, kdo absolvuje všechna stanoviště, získá malý dárek. Ti, kteří přispějí do sbírky vysloužilým mobilem nebo tabletem, poté mohou soutěžit o 10 vstupenek do Zoo Praha zdarma. „Snažíme se již dlouhá léta chránit ohrožené druhy zvířat přímo v jejich domovině. Právě mobilní telefony a tablety obsahují vzácné prvky niob a tantal, jejichž rudy se těží ve formě rudy koltan v centrální Africe, kde žijí gorily. Takže čím více vysloužilých telefonů shromáždíme, tím větší část gorilího pralesa zachráníme,“ říká Monika Urbanová ze Zoo Praha.







Zdroj: tz