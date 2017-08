ZOO Dvůr Králové: Vrátila se fosa

Na cestách - nohy v pralese

21.08.2017

V ZOO Dvůr Králové mohou návštěvníci znovu po sedmi letech vidět fosu madagaskarskou. Jedná se o čtyřletého samce dovezeného ze zoo v Lipsku. Dvorská zahrada plánuje navázat na chovatelské úspěchy z minulých let, kdy se tu narodilo šestnáct mláďat. Samice by měla dorazit na podzim tohoto roku.

Fosa patří mezi madagaskarské endemity, tedy zvířata vyskytující se pouze na tomto ostrově. Vzhledem připomíná kočku a je největší šelmou na Madagaskaru. „Samec Midongy je nyní k vidění v Pavilonu šelem, kde je však umístěn pouze na přechodnou dobu. Jakmile bude dokončena přestavba Ptačího světa, kde vznikne imitace suchých oblastí ostrova Madagaskar, biotopu typického právě pro fosy, bude Midongy přemístěn sem. K dispozici tu bude mít vnitřní expozici i venkovní výběh," popisuje plány dvorské zoo zoolog Michal Podhrázský.



V nových prostorách najde domov rovněž samice, kterou zoo plánuje přivézt ještě tento rok. „Fosy jsou samotáři, zvířata se sbližují pouze v období páření. Proto budou samec a samice trávit většinu roku odděleně,“ vysvětluje Michal Podhrázský.



Hlavními znaky těchto šelem živících se ptáky, vejci nebo dokonce lemury, je pružné tělo měřící na délku 70 až 80 cm, pokryté hnědou až rezavou srstí a napádně pronikavé oči. Jejich váha se pohybuje mezi 5,5 a 8,6 kg. Samci jsou větší než samice. Díky zatažitelným drápům a silnému ocasu jsou dokonale uzpůsobeni ke šplhání po stromech. Jsou to silně teritoriální zvířata, hranice svého území si pečlivě značkují výrazně zapáchajícím sekretem. Aktivní jsou spíše v noci.

Březost samic trvá tři měsíce. Mláďata fosy se rodí slepá a bezzubá v počtu od jednoho do šesti ve vrhu.



ZOO Dvůr Králové byla první zahradou v České republice a pátou zoo na světě, kde se podařilo fosy rozmnožit. Od poloviny 80. let, kdy se tam dostali první zástupci tohoto druhu, se tu do roku 2010 narodilo a odchovalo 16 mláďat.





Zdroj: tz ZOO Dvůr Králové, Wikipedie

Foto k tz: Jakub Labský, ZOO Dvůr Králové