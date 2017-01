Závislosti na lécích si často všimne i okolí. Co napoví?

Zdravě - zdravě a pohodlně

25.01.2017

Podobně jako jakékoliv jiné léky, také pilulky ulevující od úzkosti, tlumící bolest nebo podporující spánek nám lékaři předepisují v dobré víře. Pokud se však neřídíme jejich doporučeními, užíváme větší množství léku nebo ho zneužíváme k jinému než původnímu účelu, dostáváme se na tenký led obávané závislosti.

Rizikové léky

Ne všechny léky mají potenciál vzniku závislosti. Nejrizikovější jsou v tomto ohledu:

opioidní analgetika (silné léky proti bolesti),

benzodiazepiny (zklidňující léky a léky usnadňující usnutí),

stimulanty (využívané při léčbě hyperaktivity a poruch pozornosti).



Varovné signály

Nadužívání či přímo závislost na lécích mohou zůstat dlouho skryty. Lékaře, který medikamenty předepisuje, mohou na problém upozornit častější návštěvy dotyčného, výmluvy na ukradený či ztracený recept nebo nápadná naléhavost na předepsání většího množství či síly léku. Okolí často pozoruje změny v chování a náladách závislého. Ten přestává užívání léku kontrolovat, potřebuje ho stále častěji, ve vyšších dávkách a v nových situacích. Přestože lék na spaní v prvopočátku užil jen občas, když nemohl dlouho usnout, nyní ho polyká pravidelně před ulehnutím a řeší jím i drobná rozrušení během dne.



Řeč těla

Nadužívání léků je možné tušit i podle tělesných projevů, kterými může být provázeno. Jedinec pod vlivem většího množství tlumících léků bývá kupříkladu malátný a zpomalený, jeho řeč setřelá až nesrozumitelná, zornice zúžené. Naopak osoba zneužívající stimulanty může být nápadně energická, podrážděná, mnohomluvná, s menší potřebou spánku a jídla a zornice mívá rozšířené.



Závislost na lécích představuje závažný problém, který nepříznivě ovlivňuje všechny roviny života dotyčného. Zasahuje do pracovních, rodinných, přátelských i intimních vztahů. Je proto třeba ho řešit co nejdříve, a to s odborníky, kteří se právě závislostmi zabývají.

Zdroj: Substituční léčba.cz