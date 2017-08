Zásady správného výběru aktovky pro děti

Zdravě - zdravě a pohodlně

30.08.2017

Končí prázdniny a je nejvyšší čas pro pořízení aktovky pro vašeho školáka. Pokud jste tak ještě neučinili, přinášíme vám několik rad primářky Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí MUDr. Michaely Tomanové. Objasňuje důvody, proč je správný výběr dětské aktovky tak důležitý.

Podle jakých faktorů vybírat

Velmi důležitá je váha samotné aktovky. Ta by měla vážit co nejméně. Pokud máte drobnější dítě, vybírejte ty nejlehčí aktovky, které váží kolem 700 až 800 g. Důležité je, aby taška měla pevná, anatomicky tvarovaná záda. Přispěje to k lepšímu držení těla. Také by měla mít široké, polstrované popruhy, které se dají nastavit. Zároveň je potřeba dostatečně pevná konstrukce s vyztuženým dnem. Taška pak dobře drží nejen na zádech dítěte, ale i při přenášení a položení. Vhodné jsou také bezpečnostní reflexní prvky. Při výběru nedoporučuji tašku kupovat přes internet.



Jak poznat, že aktovka dobře sedí?

Naprostou nutností jsou pevná, anatomicky tvarovaná záda. Ta musí výztuží pevně doléhat na celá záda dítěte. Vybírejte batoh se širokými ramenními popruhy, aby se váha aktovky rozložila na větší část zad, ale zároveň by dítěti neměly přečnívat přes ramena, aby nesklouzávala z ramen. Aktovka by měla být dále vybavena hrudním a bederním popruhem, aby seděla na zádech co nejlépe. Při správném nastavení by popruhy neměly být prověšené a spodní část aktovky by měla těsně doléhat na spodní část zad, tedy v bederní oblasti, a také by aktovka měla být umístěna symetricky ve středu zad. Rozhodně nekupujte školákovi příliš velkou aktovku ve snaze ušetřit. Taková aktovka se nepřizpůsobí jeho výšce a postavě a nebude mu správně pasovat na záda.



Ideální hmotnost aktovky

V současné době neexistuje norma, která by určovala maximální povolenou hmotnost pro naplněnou školní aktovku. Každé dítě je jiné. Některé děti jsou spíše drobnější, u těch je především důležité hlídat celkovou váhu aktovky. Pokud se Vám zdá, že se dítě pod tíhou aktovky, i při správném nastavení, prohýbá dozadu, nebo naopak ohýbá dopředu, je možné, že je na něj aktovka opravdu až příliš těžká. K této situaci by však vůbec nemělo dojít. Vždy dbejte na to, aby Vaše dítě nosilo v aktovce jen to nejnutnější, co na daný den opravdu potřebuje. Některé učebnice lze nechávat ve škole. Nebo můžete vyzkoušet i další tipy pro odlehčení školní aktovky. Například dítěti přibalte jen prázdnou láhev na pití, kterou si naplní vodou až ve škole.



Zdravotní následky příliš těžké aktovky

Kvůli přetěžování se mohou u dítěte objevit bolesti hlavy, páteře ale také skolióza. Pokud již dítě těmito zdravotními problémy trpí, nevhodná nebo příliš těžká školní aktovka rozvoj těchto komplikací ještě více podpoří. Jestliže mají děti bolesti zad již v dětství, je vysoce pravděpodobné, že je budou trápit i v dospělosti.



Vhodné uspořádání aktovky

Vždy je důležité také dohlédnout, jak má dítě v aktovce věci poskládané. Těžší předměty, jako jsou knihy, se dávají do kapsy, která je co nejblíže k zádům. Takto je váha knih více přenášená na tělo a páteři se alespoň trochu uleví. Z toho vyplývá, že aktovka by měla mít alespoň dvě kapsy. Výhodou je také již zmiňované pevné dno a pevná konstrukce, která udrží správný tvar aktovky.





Zdroj: tz