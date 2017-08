Zabraňte nevolnosti při cestování. Žvýkačky vám uleví na několik hodin

Zdravě - zdravě a pohodlně

16.08.2017

Nasednete do autobusu a po chvíli se vám nebo vašemu dítěti začne zvedat žaludek, přidá se motání hlavy a studený pot. S největší pravděpodobností bojujete s nemocí z pohybu čili kinetózou. Dá se této nepříjemné lapálii účinně předejít?

Nemoc z pohybu neboli kinetóza není nemocí v pravém slova smyslu. Jedná se nepříjemné pocity spojené s cestováním po silnici, vodě i vzduchem. Kromě již popsaných příznaků vás může potrápit i:

celková tělesná nepohoda,

nadměrná tvorba slin,

zrychlené dýchání,

zvracení.



Nejčastěji mají při cestování potíže děti od 5 do 12 let a senioři. Náchylnější ke kinetóze bývají ženy.



Nevolnost při cestování vzniká, když mozek zaznamená rozpor mezi tím, co vnímá tělo a co oči. Například v kajutě lodi vnímá rovnovážné ústrojí vnitřního ucha a sluchově rovnovážný nerv houpavý pohyb, zatímco oči žádné pohyby nevidí. Potíže mohou propuknout i při hraní videoher, když oči sledují určitý pohyb, ale tělo se odpovídajícím způsobem nehýbe.



Žvýkačky fungují. Co ještě pomáhá?

Na kinetózu se můžete připravit předem. Existují přípravky, které jí zabrání. Zároveň však přinášejí úlevu, když se problémy objeví až během cesty. Vhodnou volbou jsou třeba cestovní žvýkačky, které obsahují dimenhydrinát. Tato látka patří mezi antihistaminika – léky na alergii. Dimenhydrinát pomáhá proti nevolnosti a zvracení, a proto se používá právě při kinetóze. A jak dokáže žvýkačka s touto látkou zmírnit problémy?

Účinná látka působí na nervové dráhy související s rovnováhou.

Dimenhydrinát se uvolní při žvýkání a přes sliznice v ústech se vstřebá do krve.

Není potřeba polykat tablety ani nic zapíjet, což je praktické zvlášť při silné nevolnosti.

Žvýkačku si můžete vzít již 15–30 minut před cestou, abyste předešli problémům. Účinek trvá až 3 hodiny.

Pokud se příznaky kinetózy objeví i během cesty, můžete si vzít další žvýkačku.



Použití žvýkačky je vhodné kombinovat s dalšími opatřeními:

Pokuste se v autě sledovat cestu a na lodi se soustřeďte na horizont.

Nečtěte si a dětem nedávejte na hraní mobil, to by mohlo potíže ještě zhoršit.

Pokud to jde, dýchejte čerstvý vzduch a vyhněte se jakýmkoli silným pachům.

Jakmile pocítíte nevolnost, zkuste sníst kousek suchého pečiva a nesnažte se problémy zahnat alkoholem.







Zdroj: U lékaře.cz