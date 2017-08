Výstava Jiřího Votruby v Národním divadle: Láska i svody v globálním světě

Kulturně - kulturní očko

10.08.2017

Od 1. do 30. září ožije videogalerie v budově Nové scény Národního divadla výstavou známého malíře, grafika a ilustrátora Jiřího Votruby s názvem „Male/Female“. Autor se v ní dotýká svého oblíbeného tématu krásy, lásky, svodů i lidské jedinečnosti v globalizovaném světě.

Komorní výstavu tvoří barevné prostorové figury ze série Globální Portrét, z nichž některé představí výstava vůbec poprvé. Placaté, komiksově pojaté lidské postavy vyřezané z plastu, Votrubova oblíbeného materiálu, doplní videoprojekce autorových obrazů z cyklu Příliš mnoho lásky. V nich umělec využil mimo jiné kousky z prázdných obalů a tub, posbíraných ve své koupelně.



Klid, pohoda, jemný humor a perfektní cit pro detail, které vyzařují z malířovy harmonické osobnosti, se odrážejí i v jeho rozsáhlém díle. Vystudovaný inženýr-stavař dal už v polovině 80. let svému původnímu povolání vale a pustil se na nejistou, ale dobrodružnou dráhu malíře a ilustrátora. Umělec s originálním rukopisem, známý také svými vynikajícími knižními ilustracemi, od té doby vystavoval už ve více než šedesáti zemích světa. Vždy miloval jasné, radostné barvy, které nechává působit v plných plochách.



O své současné výstavě Jiří Votruba říká: „Globální firmy k nám mluví řečí lásky: tvrdí, jak jsme výjimeční a jak moc nás milují. Soupeří o nás a slibují odměny za věrnost. Ale všichni víme, že za tím vším stojí zcela přízemní obchod. Téhle účelové, masově nabízené lásky je dnes, myslím, po celé planetě až příliš – a přesto se znovu a rádi necháváme svést,“ uvádí autor, v jehož tvorbě se často objevuje právě motiv srdce, symbol nejsilnějšího lidského citu.



Od USA po Japonsko

Jak dále uvádí kurátor výstavy Male/Female Martin Dostál „V díle Jiřího Votruby cítíme ohlas amerického pop-artu, spotřební kultury a módního světa s jeho značkami a vyfintěnou estetikou, ale i komiksů, které jsou v některých zemích, jako jsou Japonsko, USA či Francie, důležitou součástí národní vizuality“. Plošné cítění a zvýrazněná kontura podle kurátora zároveň odkazuje na tradici japonských dřevořezů.



Právě v zemi vycházejícího slunce jsou Votrubovy vtipné obrazy, kresby a plakáty velmi populární - Jiří Votruba zde už mnoho let vytváří vizuální podobu hned několika významným festivalům zaměřených na klasickou hudbu. V rámci pražského Národního divadla umělec spolupracuje s Dětskou operou Praha, pro kterou navrhuje originální výpravu.





Výstava umístěná v mezipatře mezi přízemím a divadelní kavárnou bude otevřena od pondělí do pátku od 9 do 24 hodin, o víkendu od 11 do 24 hodin. Vstup je zdarma.



