Vydejte se po Evropě vlakem. 15 tras, kde je vlak rychlejší než letadlo

22.05.2017

Cestování je jedna z oblíbených volnočasových aktivit. Ceny letenek jsou závratně nízko a zaletět se dá skoro kamkoliv. Dostupná letecká doprava s sebou ale také nese dopady na životní prostředí a doprava obecně je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících stav ovzduší. Společnost GoEuro zveřejnila seznam tras, na kterých se lze v porovnání s leteckou dopravou přepravit vlakem ve srovnatelném či kratším čase a za výrazně nižší produkce skleníkových plynů.

Takzvaná uhlíková stopa, neboli množství emisí skleníkových plynů, které uvolní různé dopravní prostředky, se výrazně liší. Letecká doprava je pro životní prostředí nejhorší a cestování letecky je nejméně ekologickým způsobem cestování. Vlak je z tohoto hlediska jasným vítězem, a v některých případech může ušetřit i čas. Údaje o emisích pocházejí od společnosti Ecopassanger, a na konkrétní ukázce 15 populárních evropských tras společnost GoEuro identifikuje nejvíce ekologický způsob cestování.



Do průměrné spotřeby emisí pro železniční dopravu byl započítán průměrný počet cestujících ve vlaku. Pro leteckou dopravu byl, kromě samotného letu, započítán také čas a emise produkované nezbytnou přepravou na letiště a z letiště do místa určení. Na rozdíl od železničních nádraží jsou letiště vždy vzdálena od centra a je třeba využít další způsob dopravy před samotným letem. Do doby cestování je započítáno i čekání na letištích na odbavení a bezpečnostní kontrolu, typicky 60 až 90 minut v závislosti na konkrétním letišti.



Mezi nejoblíbenějšími evropskými trasami se eko vítězem s největším množstvím ušetřeného CO2 staly trasy mezi Mnichovem a Vídní, Londýn – Manchester a na třetí pozici Londýn – Paříž.



Nejvíce paliva lze ušetřit volbou železniční dopravy mezi Mnichovem a Vídní, konkrétně 49 litrů. Další významné úspory můžeme zaznamenat mezi Londýnem a Manchesterem (44 litrů) a Mnichovem a Frankfurtem nad Mohanem (43 litrů).



Železniční trasy s největší úsporou času

Výrazně rychleji se lze dostat vlakem z Amsterdamu do Bruselu, ušetříte až hodinu a 39 minut oproti letecké dopravě. Mezi Londýnem a Manchesterem je to hodina a 21 minut. A na třetím místě, zvlášť v létě oblíbená trasa, Madrid – Barcelona s 1:15 hod.



