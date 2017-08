Vloupání do domácností ubylo

Po domácku - bydlíme

Počet vloupání do bytů, rodinných domů či rekreačních chat v letošním roce poklesl. Vyplývá to z policejních statistik za prvních pět měsíců letošního roku. Největší pokles byl zaznamenán u vloupání do rekreačních chat, nejnižší se pak týkal rodinných domů. Celkový počet dosavadních evidovaných vloupání dlouhodobě klesá, podobně jako kriminalita v České republice.

Kriminalita v Česku dlouhodobě klesá. Výjimkou v tomto případě nejsou ani loupeže v domech, bytech a rekreačních chatách. Jejich počet se totiž v prvních pěti měsících oproti stejnému období v loňském roce snížil o 12 a půl procenta. Vyjádřeno nominálně, policejní statistiky evidují od letošního ledna do května o 448 vloupání méně.



„Registrované skutky klesly ve všech třech případech přibližně o stovku,“ uvedla vrchní komisařka policejního prezidia České republiky, Ivana Nguyenová. Detailnější pohled do statistik ukazuje, že největší úbytek lze ve sledovaném období zaznamenat u vloupání do rekreačních chat, a to o celkem 16 %. Naopak nejméně meziročně ubylo loupeží v rodinných domech, i tak se ale jednalo o téměř desetiprocentní pokles.



Ačkoliv lze v letošním roce zatím sledovat snižující se počty vloupání, je to právě období letních prázdnin a častých dovolených, během kterého se množství těchto trestných činů zvyšuje. Zatímco letos připadá na jeden měsíc v průměru 247 loupeží v rodinných domech, loni v srpnu jich policie evidovala téměř o 50 více. Připisovat to lze delšímu období, během kterého je domácnost neobydlená, čehož se lupiči snaží využít. Jak riziko loupeže minimalizovat? Podle Ngyuenové je dobré držet se zásady, aby o nehlídané domácnosti vědělo co nejméně lidí. „Mimo jiné lidem doporučujeme, aby nezveřejňovali na sociálních sítích, že odjíždějí na dovolenou, a byt tak zůstane bez dozoru. Důležitá je také komunikace se sousedy v rámci udržování dobrých vztahů,“ doplnila vrchní komisařka. Naprosto klíčové je přitom podle ní dostatečné zabezpečení domácnosti či rekreační chaty.

Způsobů, jak zabránit zloději ve vstupu do interiéru, přitom existuje spousta. K těm základním patří bezpečnostní vstupní dveře či vybavení alarmem. Mezi méně tradiční pak lze řadit například předokenní rolety. „Za úkol mají především maximálně zastínit interiér, jejich součástí jsou však zároveň bezpečnostní článkové pružiny. Lamely se díky nim nejen udrží v jedné rovině, ale zároveň zabrání i nežádoucímu mechanickému zdvihnutí,“ uvedl Lubomír Valenta Lomax). Také garáž může představovat slabé místo z hlediska bezpečnosti domu či chaty. „Dnešní převodovky u kvalitních motorů dokážou zabránit nechtěnému zvednutí vrat. Čím dál častějším řešením je také kombinace elektronických prvků a mechanických zarážek,“ doplnil k bezpečnosti garáže Valenta.

Zdroj: tz, redakčně upraveno