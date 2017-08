Vláček mezi Mirakulem a Tankodromem celý srpen zdarma

Po domácku - před humny za humny

15.08.2017

Poté, co odsud v červnu 1991 odešli sovětští vojáci, prožilo tohle místo několik nepříliš utěšených roků. V posledních letech se však konečně daří probouzet Milovice a jejich okolí k životu. Měrou vrchovatou k tomu přispívá Park Mirakulum a Tankodrom. A právě mezi nimi budete moci celý srpen cestovat zdarma!

Park Mirakulum a Tankodrom jsou od sebe vzdálené necelé dva kilometry. Cesta mezi nimi může být jedním z mnoha mimořádných zážitků, které tu na vás čekají. Z Mirakula na Tankodrom či opačným směrem se totiž cestuje po úzkokolejné železnici s rozchodem 760 mm, po které jezdí vlaky tažené parními lokomotivami.

Ta starší je z roku 1947 a jedná se o stroj vyrobený vídeňskou továrnou na lokomotivy ve Floridsdorfu. Byla provozována společností Österreichische Alpine Montan Gesellschaft a mezi milovickými areály jezdí už od roku 2014.



Druhou „párovkou“ je lokomotiva U 46.0 – Resita. Mezi lety 1951 a 1958 bylo v rumunské Rešici vyrobeno jen zhruba 180 kusů těchto strojů, jež byly určeny především pro rumunské lesní železnice. „I přes pokročilý věk nejde o žádnou dýchavičnou stařenku, ale dvounápravovou krásku, která dokáže jet až 30 kilometrů za hodinu, a to i když má za sebou vagonky plné lidí. Má totiž po obou stranách vodojemy - každý z nich o objemu tři metry krychlové, a za budkou strojvedoucího je uhlák, do něhož se vejdou přibližně čtyři metry krychlové uhlí,“ vysvětluje Vratislav Veselý, majitel areálu Tankodromu.

„Mašinka jezdí každé odpoledne mezi 12 a 17 hodinou v intervalu 30 minut a po celý srpen bude zdarma,“ doplňuje Jiří Antoš, majitel, tvůrce a hlavně hybatel všeho, co se v Parku Mirakulum děje.



Co vás čeká na Tankodromu?

Na „vojenské tankové základně“ je možno navštívit opravený podzemní úkryt sovětské armády, kopii americké základny z Vietnamu PleiMe či vietnamskou vesnici. Prohlédnout si tu můžete vojenskou techniku, především sovětské tanky řady T včetně legendárního T34 a bojová vozidla pěchoty, ale také slavný MIG 21, vrtulník MI2 a mnoho dalšího. „Máme tu také paintballovou střelnici či obří trampolínu,“ připomíná Veselý.



Co vás čeká v Mirakulu?

Zábava, zábava a zase zábava. Přesně k tomu byl park zbudován a věřte, že tento svůj záměr naplňuje beze zbytku a že vaše děti nebudou vědět, kam dřív! Začít můžete třeba v lanovém centru, které patří k největším v republice a nabízí překážky pár centimetrů nad zemí pro ty nejmenší i v korunách stromů pro ty odrostlejší. Určitě nevynechejte Vodní svět, který byl znovuotevřený na začátku prázdnin. Najdete v něm osvěžení v horkých letních dnech stejně jako poučení. Schválně – viděli jste někdy vodu téct do kopce? Tady to nejen uvidíte, ale dokonce se o to budete moci přičinit vlastními silami. Děti tu ovšem mohou vodu pomocí hrází také zastavovat a tvořit tůně anebo měnit směr jejího toku.



Když budete mít vodních hrátek dost, můžete si trochu oddychnout v amfiteátru, v němž je na téměř každý prázdninový den (kromě pondělí a pátku) připraven pestrý program, či si v rukodělných dílničkách vyrobit mirákulovský suvenýr. Ale pak určitě vyrazte ještě dál – třeba do hradu s osmi věžemi, který slouží jako obrovská dřevěná prolézačka s až desetimetrovými výškovými rozdíly, na trampolínu s rozměry 25 x 13 metrů, do fantasticky rozvětveného lesního města s věžemi, nekonečnými lanovými stezkami v korunách stromů a s rozsáhlým podzemím, do dětské vesničky prasátka Pigy, na obří houpačku,...





Otevírací doba v srpnu: denně od 10 do 18 hodin





Zdroj. tz, redakčně upraveno