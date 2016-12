Po domácku - před humny za humny

Víte čím a jak správně v zimě přikrmovat ptáky?

20.12.2016

Zima je opět tady a tak je nejvyšší čas připravit krmítko pro drobné pěvce, kteří u nás zůstávají přes zimu. Pozorování a přikrmování ptáků se věnuje stále více lidí, ale ne každý ví, co mají ptáci v zimě nejraději a co v žádném případě do krmítka nepatří. Podle odborníků z Moravského ornitologického spolku můžete na krmítku pozorovat až 30 druhů ptáků.