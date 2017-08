Vinobraní s nejhezčím výhledem na Prahu

Po domácku - před humny za humny

22.08.2017

Milovníci vína by si v diáři měli poznamenat víkend 16. a 17. září. V tomto termínu ožije jedna z nejstarších vinic v Praze oslavou sklizně. Vinobraní sv. Kláry představí vinařskou produkci jak místní, tak i dalších vinařství z Čech a Moravy.

Kromě vína a burčáku budete moci v letošním roce ochutnat také novinku v podobě pálenek ze tří aromatických odrůd sklizených na vinici sv. Kláry. Chybět nebude ani doprovodný hudební program. Zaposlouchejte se se sklenkou v ruce do tónů folku, typických cimbálovek či jazzu, a to jak na samotné vinici, tak v rozkvetlé Ornamentální zahradě.

Program bude probíhat po oba víkendové dny od 10.00 do 19.00 hodin.



Charlie Chaplin měl bezpochyby pravdu, když tvrdil, že civilizovaní lidé směřují tam, kde zraje víno. Jedny z nejlepších hroznů v Praze dozrávají každoročně na svazích vinice sv. Kláry v Praze-Troji. „Bez oslav vinobraní si už nelze program botanické zahrady představit. Vinice sv. Kláry navíc nabízí jedinečný panoramatický výhled na hlavní město, vytvářející ve spojení s kvalitním vínem neopakovatelnou atmosféru, kterou si každoročně nenechají ujít stovky návštěvníků,“ zve na již tradiční vinobraní sv. Kláry Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy. Milovníci vína ochutnají jak nabídku zdejší vinice, tak i vína dalších vinařů z Čech a Moravy.



Šampioni z místní vinice

Vína z vinice sv. Kláry pravidelně získávají ocenění na soutěžích nejen v České republice, ale i v zahraničí. Dokládají tak, že rovněž v Praze je možné produkovat vína vysoké kvality. Návštěvníci vinobraní by si neměli nechat ujít zejména místní šampiony, a to Rulandské modré rosé 2016, vítěze kategorie růžová vína a klarety v Národní soutěži vín pro vinařskou oblast Čechy 2017, a Rulandské modré – výběr z hroznů 2012, vítěze kategorie červených suchých a polosuchých vín na soutěži Král vín 2016.



Burčáku bude dost

Na své si samozřejmě přijdou i milovníci tradičního burčáku. „V loňském roce se ho během vinobraní prodalo 1200 litrů. I letos ho bude dostatek. Nabídka bude tradiční, tedy jak bílý, tak červený burčák z odrůd Müller Thürgau, Chrupka bílá a Modrý Portugal,“ uvedl Martin Beránek, kurátor vinice sv. Kláry.



Novinka - matolinová pálenka

V letošním roce doplnila nabídku Vinotéky sv. Klára limitovaná edice tří odrůdových matolinových pálenek. „Matoliny jsou výlisky získané při zpracování hroznů. Ty jsme následně zpětně hydratovali zbytkem vinného moštu a vzniklou směs zakvasili, vylisovali a vypálili. Používáme postup v podstatě odpovídající technologii výroby italské grappy. My ale tento název nesmíme používat, jelikož se jedná o chráněné označení původu,“ upřesňuje Martin Beránek. A dodává: „Pro toto zpracování jsme vybrali ty nejvyzrálejší a nejaromatičtější odrůdy. Naším záměrem bylo vyzkoušet, jak se jednotlivé pálenky budou ve výsledku lišit svou vůní i chutí. To ostatně mohou návštěvníci posoudit nejen během vinobraní.“ Nutno ale upozornit, že se skutečně jedná o edici limitovanou: v průměru bylo vyrobeno pouze 130 lahví v každé ze tří odrůd: Rulandské šedé, Tramín červený a Muškát moravský.





