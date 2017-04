Zdravě - zdravě a pohodlně

Víme, co přesně způsobuje stres v našem těle!

19.04.2017

Zatočte se stresem a co nejvíce se ho pokuste omezit. Jestliže vám to připadá jako planá výzva, přečtěte si, v čem spočívá jeho škodlivost a co všechno může udělat s tělem. Možná vás to přiměje alespoň k pokusu o zklidnění svého životního rytmu.