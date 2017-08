Věrnost se vyplácí. Chrání i před rakovinou

Zdravě - zdravě a pohodlně

16.08.2017

Promiskuita neboli časté střídání sexuálních partnerů je podobně riskantní jako nadměrné pití alkoholu nebo hazardní chování za volantem auta. Při náhodném nechráněném styku se můžete nakazit i HIV/AIDS nebo si zadělat na pozdější onemocnění rakovinou.

Kdo mění sexuální partnery jako ponožky a začal pohlavně žít ve velmi mladém věku, může se dočkat nepříjemných důsledků. Nemoci přenosné při sexuální aktivitě vám zejména při zanedbání léčby mohou pořádně zavařit, a dokonce zkrátit váš život. Některé z nich jsou totiž smrtelné. Riziko jejich přenosu se ještě zvyšuje při méně tradičních praktikách, mezi které patří i orální a anální styk.



„Suvenýry“, o které nikdo nestojí

Při nechráněném pohlavním styku se můžete od partnera nakazit chlamydiemi nebo kapavkou. Obě infekce jsou naštěstí relativně dobře léčitelné. Podmínkou však je přijít k lékaři včas. Když podceníte příznaky a nezačnete se léčit, mohou chlamydie i neisserie (bakterie vyvolávající kapavku) zapříčinit vážné zdravotní potíže.

Další nežádoucí vzpomínkou na rizikový sexuální zážitek je nákaza HIV – virem způsobujícím nemoc AIDS. Je pravda, že díky razantní léčbě se u řady nakažených HIV nemusí AIDS nikdy rozvinout. Nicméně přes veškeré zdokonalování léčebných možností zůstává AIDS smrtelným onemocněním.

Mezi sexuálně přenosnými původci závažných onemocnění je nutné zmínit i lidský papilomavirus (HPV). Tento virus může způsobovat „jen“ obtěžující výrůstky na kůži charakteru bradavic – kondylomata. Ale také může být příčinou nádorových onemocnění – rakoviny děložního čípku nebo rakoviny dutiny ústní a hrdla.



Kondom a věrnost chrání před rakovinou

Lidský papilomavirus (HPV) je v populaci natolik rozšířený, že se jím v průběhu života nakazí většina sexuálně aktivních žen. Naprosté většině z nich však virus nezpůsobí žádnou újmu. Neplatí to bohužel pro všechny nakažené. U některých virus vyvolá takové změny buněk děložního hrdla, že se rozvine rakovina.



V rozvoji rakoviny děložního hrdla hrají roli i další věci:

kouření,

oslabení imunitního systému (třeba právě zmíněnou infekcí HIV),

užívání hormonální antikoncepce déle než 5 let,

3 a více porodů.



Samozřejmě čím víc sexuálních partnerů, tím větší pravděpodobnost nákazy. Proto se zvlášť při náhodném pohlavním styku vždy chraňte bariérovou antikoncepcí (kondomem).



Úplně nejlepší však je být si s partnerem věrní. S promiskuitou totiž bývá spojeno další rizikové chování, jako nadměrné pití alkoholu, kouření, užívání drog, nedostatek spánku a všeobecně špatná životospráva. To vše může organismus oslabit, zvýšit náchylnost k infekcím a v důsledku i zkrátit život.







Zdroj: Léčba rakoviny.cz