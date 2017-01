Venku je náledí? Pobavte se doma!

Po domácku - před humny za humny

17.01.2017

Možná bydlíte uprostřed města, kde skoro nikdy nesněží a mrzne málokdy, takže o zimě skoro nevíte. Ale co když ne? Co budete celé dny dělat, když je všude kolem sníh a náledí?

Nabízí se zapnout televizi a vypnout mozek, ale není to škoda? Pokud zrovna nevysílají váš oblíbený pořad, zkuste to jinak. Snad máte ve svém okolí někoho, kdo s vámi rád stráví volnou chvilku. Neváhejte a zahrajte si s ním. Hry přece nejsou jen pro děti!



Pro karbaníky

Roztroušená skleróza vám může bránit pohodlně držet standardní hrací karty nebo snadno rozeznat jejich označení. Řešení obou problémů je prosté – extra velké hrací karty. Najdete je i pod názvem jumbo hrací karty nebo hrací karty pro seniory. Jsou to veliké a zřetelně označené karty, se kterými budou vaše hry opravdu komfortní. Vysoké ceny se nebojte, obvykle je srovnatelná s cenou běžných karet.

Máte-li problémy s vytažením správné karty ze svého balíčku, zkuste jim ohnout růžky. Uvidíte, půjde to lépe.

Neudržíte karty v ruce ve vějířku? Nevadí! Můžete je mít třeba v krabici od bot. Tam si je pohodlně rozložíte, abyste na ně viděli a protihráč vám do nich nekoukal. Jestli se vám toto řešení zdá málo elegantní, pořiďte si držák na karty. Je to běžně dostupná a nenáročná věc.

Nevíte, jak na míchání karet? I na to si můžete koupit „udělátko“ – automatický míchač karet. Nemusíte však utrácet, karty se dobře promíchají i protřesením v krabici.



Vyrobte si scrabble

Když vás karty přestanou bavit, můžete přejít na deskové hry. Člověče, nezlob se, scrabble (skládání slov) nebo puzzle jsou skvělé. Nebo raději šachy? To vše je možné koupit ve zvětšené verzi, která vám život nezkomplikuje. I dominové kostky jsou obvykle dost velké, aby se daly snadno uchopit. Fantazii se meze nekladou.

Pokud nechcete utrácet peníze za nové deskové hry, můžete si je snadno vyrobit doma. Možná, že vám ve skříni zbyla stará zavařovací víčka. Stačí na každé z nich napsat velké písmeno lihovým fixem a za chvíli máte vlastní scrabble. Na extra velké šachy potřebujete jen velkou čtvrtku, černý fix a pár malých plastových lahví. Skvěle se pobavíte už při výrobě.



Přejeme vám, abyste v sobě znovu objevili zapomenutý kousek dítěte a užili si příjemnou zábavu.





Zdroj: Ereska aktivně.cz